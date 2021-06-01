Праздник 1 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
В этот день православные христиане чтят память Иоанна Угличского.
Какие главные традиции, запреты и приметы этого дня – читайте ниже.
В древности наши предки в этот день почитали Ивана Долгого и праздник был связан с погодой и сельскохозяйственными работами.
В христианстве в этот день почитается сын князя Андрея Васильевича князь Иоанн Угличский. Вместе со своим братом и отцом Иоанн был заключен в темницу, где его близкие люди умерли. Сам Иоанн, по приказу Московского великого князя Иоанна III, брата князя Андрея, находился в тюрьме 32 года, молясь за своих притеснителей. Перед смертью ему удалось принять постриг в монашество.
Народные приметы на 1 июня
- Если первые два дня месяца дождливо – июнь сухой.
- Если погода прохладная – так же будет и в начале июля.
- Вороны развернулись ключами в одну сторону – к сильному ветру.
- Если пошел дождь – к богатому урожаю.
Все традиции этого дня
До первого дня лета пытались закончить посадку цветной капусты, фасоли, тыквы. Также сажали огурцы.
В этот день с восходом солнца крестьяне ходили к хлебной ниве. Надо было отвести от поля ветра-суховеи, не дать пустоколосице родиться.
В полдень из веток ивы или березы плели колесо и катали вокруг поля. По представлению наших предков, этот обряд защищал хлеборост, не давая пустоколосице погубить озимые хлеба.
В этот день на Руси было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей — от непогоды, от вредителей, от дурного глаза.
Что сегодня нельзя делать
В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и ссориться с близкими.
Также в этот день не принято стричь волосы, иначе урожай будет плохой.
Именины празднуют: Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Ипполит, Корней, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей.
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