Свято 1 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

У цей день православні християни вшановують пам'ять Іоанна Углицького.

Які головні традиції, заборони і прикмети цього дня – читайте нижче.

У давнину наші предки в цей день шанували Івана Довгого і свято було пов'язане з погодою і сільськогосподарськими роботами.

У християнстві в цей день вшановується син князя Андрія Васильовича князь Іоанн Углицький. Разом зі своїм братом і батьком Іоанн був поміщений в темницю, де його близькі люди померли. Сам Іоанн, за наказом Московського великого князя Іоанна III, брата князя Андрія, перебував у в'язниці 32 роки, молячись за своїх утисків. Перед смертю йому вдалося прийняти постриг у чернецтво.

Народні прикмети на 1 червня

Якщо перші два дні місяця дощитиме - червень сухий.

Якщо погода прохолодна - так само буде і на початку липня.

Ворони розвернулися ключами в одну сторону - до сильного вітру.

Якщо пішов дощ - до багатого врожаю.

Всі традиції цього дня

До першого дня літа намагалися закінчити посадку цвітної капусти, квасолі, гарбуза. Також садили огірки.

У цей день зі сходом сонця селяни ходили до хлібної Ниви. Треба було відвести від поля вітру-суховії, не дати пустоколосиці народитися.

Опівдні з гілок верби або берези плели колесо і катали навколо поля. За поданням наших предків, цей обряд захищав хліборост, не даючи пустоколосиці погубити озимі хліба.

У цей день на Русі було заведено вимовляти різноманітні змови, які повинні були захистити поля від напастей — від негоди, від шкідників, від лихого ока.

Що сьогодні не можна робити

У цей день не можна займатися важкою фізичною працею і сваритися з близькими.

Також в цей день не заведено стригти волосся, інакше урожай буде поганий.

Іменини святкують: Олександр, Анастасія, Андрій, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іполит, Корній, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій.