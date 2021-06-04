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Праздник 4 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

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Пятница 04 июня 2021 05:34
Праздник 4 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины Православные чтят память святого Василиска (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

4 июня наши предки называли днем Василискв, Василисков день, Соловьиный день. Православная церковь 4 июня вспоминает мученика Василиска, который был племянником Феодора Тирона.

Про все приметы и запреты этого дня - читайте в материале ниже.

Мученик Василиск простым людям был не особо известен, но его имя сохранилось в памяти людей.

Связано это с созвучием имени с растением василек и с чудищем Василиском. На Василиска не пахали и не сеяли, в противном случае на поле вырастут лишь полынь да васильки. Поэтому в народе этот день часто называли "васильковы". Рожь 4 июня и подавно сеять нельзя, потому что на этом поле может уродиться Василиск. И тогда в деревню придет настоящая беда: поля высохнут, из колодцев уйдет вода, девушки станут болеть и дурнеть.

Девушки в этот день украшали лентами молодую березу, срывали с дерева веточки и плели из них венки, которые потом бросали в воду. Если венок утонул, то быть несчастью, если плавает – к радостным событиям.

Что нельзя делать 4 июня

  • работать в поле и на огороде – в день василиска любая работа якобы только во вред: сорняки вместо растений вырастут, мусора прибавится;
  • купаться в открытых водоемах – чтоб русалки не утащили;
  • переедать, особенно жирной пищи.

Главные приметы этого дня:

  • Сильный туман и обильные росы – к хорошему урожаю.
  • Если во время дождя подул северный ветер, то скоро дождь прекратится.
  • Птицы весело поют – к хорошей погоде.
  • Если появилось много оводов и пауков, то получится собрать отменный урожай огурцов.
  • Ночью запел соловей – к ясной погоде.
  • Черные круги вокруг звезд – к ненастью.
  • Сон с 3 на 4 июня в точности сбудется в самое ближайшее время.

Именины в этот день празднуют Владимир, Иван.

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