Праздник 4 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

4 июня наши предки называли днем Василискв, Василисков день, Соловьиный день. Православная церковь 4 июня вспоминает мученика Василиска, который был племянником Феодора Тирона.

Про все приметы и запреты этого дня - читайте в материале ниже.

Мученик Василиск простым людям был не особо известен, но его имя сохранилось в памяти людей.

Связано это с созвучием имени с растением василек и с чудищем Василиском. На Василиска не пахали и не сеяли, в противном случае на поле вырастут лишь полынь да васильки. Поэтому в народе этот день часто называли "васильковы". Рожь 4 июня и подавно сеять нельзя, потому что на этом поле может уродиться Василиск. И тогда в деревню придет настоящая беда: поля высохнут, из колодцев уйдет вода, девушки станут болеть и дурнеть.

Девушки в этот день украшали лентами молодую березу, срывали с дерева веточки и плели из них венки, которые потом бросали в воду. Если венок утонул, то быть несчастью, если плавает – к радостным событиям.

Что нельзя делать 4 июня

работать в поле и на огороде – в день василиска любая работа якобы только во вред: сорняки вместо растений вырастут, мусора прибавится;

купаться в открытых водоемах – чтоб русалки не утащили;

переедать, особенно жирной пищи.

Главные приметы этого дня:

Сильный туман и обильные росы – к хорошему урожаю.

Если во время дождя подул северный ветер, то скоро дождь прекратится.

Птицы весело поют – к хорошей погоде.

Если появилось много оводов и пауков, то получится собрать отменный урожай огурцов.

Ночью запел соловей – к ясной погоде.

Черные круги вокруг звезд – к ненастью.

Сон с 3 на 4 июня в точности сбудется в самое ближайшее время.

Именины в этот день празднуют Владимир, Иван.