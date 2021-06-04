Свято 4 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
4 червня наші предки називали днем Василісків, Василісків день, Солов'їний день. Православна церква 4 червня згадує мученика Василіска, який був племінником Феодора Тирона.
Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте в матеріалі нижче.
Мученик Василіск простим людям був не особливо відомий, але його ім'я збереглося в пам'яті людей.
Пов'язано це зі співзвуччям імені з рослиною волошка і з чудовиськом Василіском. На Василіска не орали і не сіяли, в іншому випадку на полі виростуть лише полин та волошки. Тому в народі цей день часто називали"василькови". Жито 4 червня і поготів сіяти не можна, бо на цьому полі може вродити Василіск. І тоді в село прийде справжня біда: поля висохнуть, з колодязів піде вода, дівчата стануть хворіти і поганіти.
Дівчата в цей день прикрашали стрічками молоду березу, зривали з дерева гілочки і плели з них вінки, які потім кидали у воду. Якщо вінок потонув, то бути нещастю, якщо плаває – до радісних подій.
Що не можна робити 4 червня
- працювати в полі і на городі - в день Василіска будь-яка робота нібито тільки на шкоду: бур'яни замість рослин виростуть, сміття додасться;
- купатися у відкритих водоймах - щоб русалки не потягли;
- переїдати, особливо жирної їжі.
Головні прикмети цього дня:
- Сильний туман і рясні роси – до хорошого врожаю.
- Якщо під час дощу подув північний вітер, то скоро дощ припиниться.
- Птахи весело співають - до гарної погоди.
- Якщо з'явилося багато оводів і павуків, то вийде зібрати відмінний урожай огірків.
- Вночі заспівав соловей - до ясної погоди.
- Чорні кола навколо зірок - до негоди.
- Сон з 3 на 4 червня в точності збудеться найближчим часом.
Іменини в цей день святкують Володимир, Іван.
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