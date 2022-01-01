ru ua
Сб, 01 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Праздник 1 января: что категорически нельзя делать в этот день

Новина українською →
Суббота 01 января 2022 05:46
Праздник 1 января: что категорически нельзя делать в этот день Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

1 января наступает Новый год 2022. Считается, как встретишь Новый год - так его и проведешь, поэтому в эту дату существует ряд примети суеверий.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Суеверия и что нельзя делать 1 января

Наши предки считали очень хорошим знаком проснуться в первый день наступившего года под собачий лай и первым на улице встретить мужчину. Тогда этому человеку весь год будет улыбаться счастье и удача. Обратите внимание и на находки, они дадут знак, что будет вас ждать в 2022 году.

1 января ни в коем случае нельзя работать, отдохните в эту дату, все можно успеть на следующий день. Если вы будете убирать дома или шить, стирать - год будет с убытками.

В первый день нового года старайтесь не отдавать долги – все месяцы будете расплачиваться. Лучше всего уладить все финансовые дела до наступления новогодней ночи, тогда и в новый год вы войдете без проблем.

Не выбрасывайте ничего из дому 1 января - можно выкинуть за порог всю радость. Так считали наши предки. То же касается новогодних недогоревших свеч и еды с праздничного стола.

Считалось плохой приметой ссориться 1 января, так как конфликт можно ненароком перенести на семью и весь год страдать от раздоров.

В Новый год и день памяти Вонифатия считалось, что торговцы могут привлечь к себе хороший достаток. Для этого нужно было только дать скидку первому покупателю.

Важные приметы 1 января

  • Если в первый день Нового года будет звездное ночное небо без туч, то это сулило богатый урожай ягод;
  • Какая погода сегодня, такая и в июне будет;
  • Иней на деревьях 1 января считался хорошим знаком для проведения сельскохозяйственных работ;
  • Если первая ночь Нового года лунная, то это предвещало богатый урожай гороха, чечевицы и бобовых культур;
  • Легкий снегопад 1 января говорил о том, что хорошо уродит пшеница.

Читайте также, названы альтернативные новогодние фильмы для хорошего вечера.

Читайте LITE в Google News
Праздники в Украине
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Гороскоп на новогоднюю ночь 2022 для всех знаков Зодиака: для кого она станет волшебной
Гороскоп на новогоднюю ночь 2022 для всех знаков Зодиака: для кого она станет волшебной