Свято 1 січня: що категорично не можна робити в цей день
1 січня настає Новий Рік 2022. Вважається, як зустрінеш Новий рік - так його і проведеш, тому в цю дату існує ряд прикмети забобонів.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Забобони і що не можна робити 1 січня
Наші предки вважали дуже хорошим знаком прокинутися в перший день року під собачий гавкіт і першим на вулиці зустріти чоловіка. Тоді цій людині весь рік буде посміхатися щастя і удача. Зверніть увагу і на знахідки, вони дадуть знак, що буде вас чекати в 2022 році.
1 січня ні в якому разі не можна працювати, відпочиньте в цю дату, все можна встигнути на наступний день. Якщо ви будете прибирати вдома або шити, прати - рік буде зі збитками.
У перший день нового року намагайтеся не віддавати борги – всі місяці будете розплачуватися. Найкраще залагодити всі фінансові справи до настання новорічної ночі, тоді і в Новий рік ви ввійдете без проблем.
Не викидайте нічого з дому 1 січня - можна викинути за поріг всю радість. Так вважали наші предки. Те ж стосується новорічних недогорілих свічок і їжі зі святкового столу.
Вважалося поганою прикметою сваритися 1 січня, так як конфлікт можна ненароком перенести на сім'ю і весь рік страждати від чвар.
У Новий рік і день пам'яті Воніфатія вважалося, що торговці можуть привернути до себе хороший достаток. Для цього потрібно було тільки дати знижку першому покупцеві.
Важливі прикмети 1 січня
- Якщо в перший день Нового року буде зоряне нічне небо без хмар, то це обіцяло багатий урожай ягід;
- Яка погода сьогодні, така і в червні буде;
- Іній на деревах 1 січня вважався хорошим знаком для проведення сільськогосподарських робіт;
- Якщо перша ніч Нового року місячна, то це віщувало багатий урожай гороху, сочевиці і бобових культур;
- Легкий снігопад 1 січня говорив про те, що добре вродить пшениця.
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