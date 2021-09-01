Праздник 1 сентября: что строго делать в этот день, главные приметы, у кого именины

Этот день раньше посвящали работе, следили за природой, чтобы узнать, какая будет осень, а "королевой" сегодняшнего дня была свекла.

Православная церковь чтит 1 сентября память мученика Андрея Стратилата Таврийского, Тимофея, Агапия и мученицы Феклы.

Важные традиции 1 сентября

В этот день наши предки мысленно окидывали взором прожитый год, думали над ошибками, просили прощения у тех, кого обидели и строили планы на следующий год. Ведь раньше 1 сентября праздновали новый год, до того, как его перенесли в 1699 году на 1 января.

1 сентября ранее называли также Стратилат Тепляк, ведь обычно в этот день стоит теплая погода. К этому дню обычно поспевала свекла, который собирали селяне.



В народе говорили: "Свекольница - девкам невольница. Несложное это дело - овощи за ботву таскать, но приходится своему огороду кланяться".

Когда-то в этот день мальчиков, которым было уже 4 года, сажали впервые на коня.

Что строго запрещено делать 1 сентября

Говорят, что сегодня нельзя смотреть в огонь. Ведь из-за этого можно лишиться зрения или увидеть человека, умершего насильственной смертью (к примеру, утопленника).

Нельзя также обсуждать чужие проблемы и делиться своими, так как это может обернуться проблемами с деньгами.

Не стоит откладывать на потом решение важных дел.

Тем, кто собирается в путешествие, не рекомендуется чинить обувь и одежду. В противном случае поездка или сорвётся, или окажется неудачной.

Нельзя сегодня никому завидовать.

Приметы первого дня осени