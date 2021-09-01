Праздник 1 сентября: что строго делать в этот день, главные приметы, у кого именины

1 сентября в народе чтят память Андрея Стратилата и Феклы Свекольницы.
В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.
Этот день раньше посвящали работе, следили за природой, чтобы узнать, какая будет осень, а "королевой" сегодняшнего дня была свекла.
Православная церковь чтит 1 сентября память мученика Андрея Стратилата Таврийского, Тимофея, Агапия и мученицы Феклы.
В этот день наши предки мысленно окидывали взором прожитый год, думали над ошибками, просили прощения у тех, кого обидели и строили планы на следующий год. Ведь раньше 1 сентября праздновали новый год, до того, как его перенесли в 1699 году на 1 января.
1 сентября ранее называли также Стратилат Тепляк, ведь обычно в этот день стоит теплая погода. К этому дню обычно поспевала свекла, который собирали селяне.
В народе говорили: "Свекольница - девкам невольница. Несложное это дело - овощи за ботву таскать, но приходится своему огороду кланяться".
Когда-то в этот день мальчиков, которым было уже 4 года, сажали впервые на коня.
Говорят, что сегодня нельзя смотреть в огонь. Ведь из-за этого можно лишиться зрения или увидеть человека, умершего насильственной смертью (к примеру, утопленника).
Ранее мы писали, какие важные церковные праздники украинцы отметят в сентябре 2021.