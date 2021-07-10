ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Праздник 10 июля: что нельзя делать в этот день, все приметы, кто именинник

Новина українською →
Суббота 10 июля 2021 06:18
Праздник 10 июля: что нельзя делать в этот день, все приметы, кто именинник Верующие вспоминают о святом Самсоне (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

10 июля православные христиане вспоминают Самсона, который был сыном зажиточных и благочестивых римлян.

В нашем материале ниже - читайте, что нужно и нельзя делать в этот день, а также его главные приметы.

Самсон получил очень хорошее образование и выучился на медика. Всю свою жизнь он помогал и лечил нуждающихся в этом и не брал за это деньги.

По преданию, Самсон обладал даром творить чудеса, он излечил императора Юстиниана, правившего в то время, от тяжелой болезни. В награду тот построил больницу и приют для бедных, где святой служил до конца своих дней.

Слава о преподобном Самсоне распространилась по всему городу, и его дом стал убежищем для отчаявшихся. В 30 лет Самсон был рукоположен в священный сан святым патриархом Миной.

Преподобный Самсон много лет посвятил апостольским трудам и мирно скончался в весьма преклонном возрасте. Его мощи были погребены в церкви святого Мокия.

Главные приметы этого дня

  • На листьях конского щавеля появились липкие капельки сока – через два дня пойдет дождь.
  • Курчавые облака 10 июля плывут с северной стороны - будет засуха.
  • Дождь на Самсона – дожди будут постоянно идти вплоть до самого бабьего лета.
  • Если облака плывут с запада - будет плохая погода.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя обманывать.
  • Подбирать на улице монеты;
  • Подолгу смотреться в зеркало;
  • Стирать вещи красного цвета.

Именины в этот день празднуют – Георгий (Юрий, Егор), Иван, Иоанна (Жанна), Мартин.

Напомним, что в ближайшие дни Украину раскалит сильная жара.

Читайте LITE в Google News
Праздники
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Под Киевом на поле высеяли огромный герб Украины: фото завораживаєт
Под Киевом на поле высеяли огромный герб Украины: фото завораживаєт