ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Свято 10 липня: що не можна робити в цей день, всі прикмети, хто іменинник

Новость на русском →
Субота 10 липня 2021 06:18
Свято 10 липня: що не можна робити в цей день, всі прикмети, хто іменинник Віруючі згадують про Святого Самсона (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

10 липня православні християни згадують Самсона, який був сином заможних і благочестивих римлян.

У нашому матеріалі нижче - читайте, що потрібно і не можна робити в цей день, а також його головні прикмети.

Самсон отримав дуже гарну освіту і вивчився на медика. Все своє життя він допомагав і лікував нужденних в цьому і не брав за це гроші.

За переказами, Самсон володів даром творити чудеса, він вилікував імператора Юстиніана, який правив у той час, від важкої хвороби. У нагороду той побудував лікарню і притулок для бідних, де святий служив до кінця своїх днів.

Слава про преподобного Самсона поширилася по всьому місту, і його будинок став притулком для зневірених. У 30 років Самсон був посвячений у священний сан святим патріархом Міною.

Преподобний Самсон багато років присвятив Апостольським працям і мирно помер у вельми похилому віці. Його мощі були поховані в церкві святого Мокія.

Головні прикмети цього дня

  • На листках кінського щавлю з'явилися липкі крапельки соку - через два дні піде дощ.
  • Кучеряві хмари 10 липня пливуть з північного боку - буде посуха.
  • Дощ на Самсона - дощі будуть постійно йти аж до самого бабиного літа.
  • Якщо хмари пливуть із заходу - буде погана погода.

Що не можна робити в цей день

  • У цей день не можна обманювати.
  • Підбирати на вулиці монети;
  • Довго виглядати в дзеркало;
  • Прати речі червоного кольору.

Іменини в цей день святкують - Георгій (Юрій, Єгор), Іван, Іоанна (Жанна), Мартін.

Нагадаємо, що найближчими днями Україну розжарить сильна спека.

Читайте LITE в Google News
Праздники
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Під Києвом на полі висіяли величезний герб України: фото захоплює
Під Києвом на полі висіяли величезний герб України: фото захоплює