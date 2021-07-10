Свято 10 липня: що не можна робити в цей день, всі прикмети, хто іменинник
10 липня православні християни згадують Самсона, який був сином заможних і благочестивих римлян.
У нашому матеріалі нижче - читайте, що потрібно і не можна робити в цей день, а також його головні прикмети.
Самсон отримав дуже гарну освіту і вивчився на медика. Все своє життя він допомагав і лікував нужденних в цьому і не брав за це гроші.
За переказами, Самсон володів даром творити чудеса, він вилікував імператора Юстиніана, який правив у той час, від важкої хвороби. У нагороду той побудував лікарню і притулок для бідних, де святий служив до кінця своїх днів.
Слава про преподобного Самсона поширилася по всьому місту, і його будинок став притулком для зневірених. У 30 років Самсон був посвячений у священний сан святим патріархом Міною.
Преподобний Самсон багато років присвятив Апостольським працям і мирно помер у вельми похилому віці. Його мощі були поховані в церкві святого Мокія.
Головні прикмети цього дня
- На листках кінського щавлю з'явилися липкі крапельки соку - через два дні піде дощ.
- Кучеряві хмари 10 липня пливуть з північного боку - буде посуха.
- Дощ на Самсона - дощі будуть постійно йти аж до самого бабиного літа.
- Якщо хмари пливуть із заходу - буде погана погода.
Що не можна робити в цей день
- У цей день не можна обманювати.
- Підбирати на вулиці монети;
- Довго виглядати в дзеркало;
- Прати речі червоного кольору.
Іменини в цей день святкують - Георгій (Юрій, Єгор), Іван, Іоанна (Жанна), Мартін.
Нагадаємо, що найближчими днями Україну розжарить сильна спека.