Праздник 10 июля: что нельзя делать в этот день, все приметы, кто именинник

10 июля православные христиане вспоминают Самсона, который был сыном зажиточных и благочестивых римлян.
В нашем материале ниже - читайте, что нужно и нельзя делать в этот день, а также его главные приметы.
Самсон получил очень хорошее образование и выучился на медика. Всю свою жизнь он помогал и лечил нуждающихся в этом и не брал за это деньги.
По преданию, Самсон обладал даром творить чудеса, он излечил императора Юстиниана, правившего в то время, от тяжелой болезни. В награду тот построил больницу и приют для бедных, где святой служил до конца своих дней.
Слава о преподобном Самсоне распространилась по всему городу, и его дом стал убежищем для отчаявшихся. В 30 лет Самсон был рукоположен в священный сан святым патриархом Миной.
Преподобный Самсон много лет посвятил апостольским трудам и мирно скончался в весьма преклонном возрасте. Его мощи были погребены в церкви святого Мокия.
Именины в этот день празднуют – Георгий (Юрий, Егор), Иван, Иоанна (Жанна), Мартин.
Напомним, что в ближайшие дни Украину раскалит сильная жара.