Праздник 10 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить

Что запрещено делать сегодня, какие традиции и приметы важно соблюдать и кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.

Святая Анна из Иерусалима была благочестивой вдовой, которая принадлежала к той категории избранных, принявших Иисуса Христа в детском возрасте, когда Мария и Иосиф впервые пришли с ним в храм. Встретив Марию с младенцем Иисусом в Иерусалимском храме, она узнала в нем будущего спасителя.

В народе день 10 сентября называли Скирдником, поскольку завершалась последняя уборка хлебов. 10 сентября вывозили с полей снопы, которые укладывали в скирды, с чем, собственно, и связано название праздника. Убирали коноплю и собирали урожай яблок. Говорили, что свататься в этот день не стоить, поскольку, по приметам, это сулит беду.

Главные приметы этого дня

Теплая и сухая погода – к поздней зиме.

Грозовые дожди – к теплой осени.

До 10-сентября опали все листья с березы и осины – к урожайному следующему году.

Листья берез желтые – много опят в лесу.

Увидеть во сне усопших родственников – к счастливой семейной жизни.

Встретить тещу – к беде.

Что нельзя делать в этот день

Категорически 10 сентября не стоит свататься, потому что, по приметам, это сулит беду.

Именинники – Анна (Анна), Анатолий, Афанасий, Вениамин, Григорий, Захар, Игнат, Илларион, Иосиф (Иосиф, Осип), Леонтий, Макар, Нестор. Поздравьте этих людей с днем ангела!