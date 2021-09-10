Свято 10 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати

Що заборонено робити сьогодні, яких традицій і прикмети важливо дотримуватися і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Свята Анна з Єрусалиму була благочестивою вдовою, яка належала до тієї категорії обраних, які прийняли Ісуса Христа в дитячому віці, коли Марія І Йосип вперше прийшли з ним в храм. Зустрівши Марію з немовлям Ісусом в Єрусалимському храмі, вона дізналася в ньому майбутнього спасителя.

У народі день 10 вересня називали Скирдником, оскільки завершувалося останнє прибирання хлібів. 10 вересня вивозили з полів снопи, які укладали в скирти, з чим, власне, і пов'язана назва свята. Прибирали коноплю і збирали урожай яблук. Говорили, що свататися в цей день не варто, оскільки, за прикметами, це обіцяє біду.

Головні прикмети цього дня

Тепла і суха погода - до пізньої зими.

Грозові дощі - до теплої осені.

До 10 вересня опало все листя з берези і осики - до врожайного наступного року.

Листя беріз жовті - багато опеньків в лісі.

Побачити уві сні покійних родичів - до щасливого сімейного життя.

Зустріти тещу - до біди.

Що не можна робити в цей день

Категорично 10 вересня не варто свататися, тому що, за прикметами, це обіцяє біду.

Іменинники - Ганна, Анатолій, Афанасій, Веніамін, Григорій, Захар, Гнат, Іларіон, Йосип (Йосип, Осип), Леонтій, Макар, Нестор. Привітайте цих людей з днем ангела!