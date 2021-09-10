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Праздник 10 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить

Автор: Styler

10 сентября в православной церкви чтят память святой Анны Пророчицы и святого Саввы Крыпецкого.

Что запрещено делать сегодня, какие традиции и приметы важно соблюдать и кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.

Святая Анна из Иерусалима была благочестивой вдовой, которая принадлежала к той категории избранных, принявших Иисуса Христа в детском возрасте, когда Мария и Иосиф впервые пришли с ним в храм. Встретив Марию с младенцем Иисусом в Иерусалимском храме, она узнала в нем будущего спасителя.

В народе день 10 сентября называли Скирдником, поскольку завершалась последняя уборка хлебов. 10 сентября вывозили с полей снопы, которые укладывали в скирды, с чем, собственно, и связано название праздника. Убирали коноплю и собирали урожай яблок. Говорили, что свататься в этот день не стоить, поскольку, по приметам, это сулит беду.

Главные приметы этого дня

  • Теплая и сухая погода – к поздней зиме.
  • Грозовые дожди – к теплой осени.
  • До 10-сентября опали все листья с березы и осины – к урожайному следующему году.
  • Листья берез желтые – много опят в лесу.
  • Увидеть во сне усопших родственников – к счастливой семейной жизни.
  • Встретить тещу – к беде.

Что нельзя делать в этот день

  • Категорически 10 сентября не стоит свататься, потому что, по приметам, это сулит беду.

Именинники – Анна (Анна), Анатолий, Афанасий, Вениамин, Григорий, Захар, Игнат, Илларион, Иосиф (Иосиф, Осип), Леонтий, Макар, Нестор. Поздравьте этих людей с днем ангела!

Как мы писали ранее, сентябрь 2021 года будет богат на важные церковные праздники. Читайте полный список.

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