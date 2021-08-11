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Праздник 11 августа: что запрещено делать сегодня, у кого именины

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Среда 11 августа 2021 06:29
Праздник 11 августа: что запрещено делать сегодня, у кого именины Фото: 11 августа верующие отмечают рождение Святителя Николая (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

11 августа 2021 года православные христиане празднуют рождество Святителя и Чудотворца Николая. Мощи святителя с 1087 года находятся в итальянском городе Бари, частицы святыни есть в разных странах.

Что нельзя делать в этот день, какие существуют приметы, а также у кого именины - читайте в нашем материале ниже.

Святитель Николай родился в 258 году в городе Патаре, недалеко от Ликии, что на южном побережье малоазийского полуострова, в семье христиан Феофана и Нонны.

Он посвятил свою жизнь служению во имя Господа. Святому Николаю приписывают разные чудеса, говорят, что он воскрешал мертвых.

Праздник в честь Рождества святителя Николая связывают с первыми предвестниками осени, в народе этот день называли туманником.

Приметы 11 августа

Если в этот день на дворе туман, значит будет хороший урожай ячменя и овса. Кроме того, это говорило также о теплой сухой осени.

Если уродилась калина, значит в следующем году ее будет немного.

Если будет идти дождь, значит будет много грибов.

Сок калины сегодня утром имеет мощные целительные свойства для кожи - им умываются.

Что запрещено делать сегодня

  • В этот день запрещается тяжело работать.
  • Также нельзя сегодня ругаться и ссориться.
  • Нельзя убирать в доме и стирать.

У кого именины 11 августа

Именины сегодня празднуют Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафим, Серафима, Феодосий.

Напомним, мы писали, сколько дней украинцы будут отдыхать в августе.

Мы также писали о том, кто отмечает именины в последний месяц лета и как назвать ребенка.

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