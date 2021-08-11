Свято 11 серпня: що заборонено робити сьогодні, у кого іменини
11 серпня 2021 року православні християни святкують різдво Святителя і Чудотворця Миколая. Мощі святителя з 1087 року перебувають в італійському місті Барі, частки святині є в різних країнах.
Що не можна робити в цей день, які існують прикмети, а також у кого іменини - читайте в нашому матеріалі нижче.
Святитель Миколай народився у 258 році в місті Патарі, недалеко від Лікії, що на південному узбережжі малоазійського півострова, в сім'ї християн Феофана і Нонни.
Він присвятив своє життя служінню в ім'я Господа. Святому Миколаю приписують різні чудеса, кажуть, що він воскрешав мертвих.
Свято на честь Різдва святителя Миколая пов'язують з першими провісниками осені, в народі цей день називали туманником.
Прикмети 11 серпня
Якщо в цей день на дворі туман, значить буде хороший врожай ячменю і вівса. Крім того, це говорило також про теплу суху осінь.
Якщо вродилася калина, значить в наступному році її буде небагато.
Якщо буде йти дощ, значить буде багато грибів.
Сік калини сьогодні вранці має потужні цілющі властивості для шкіри - їм вмиваються.
Що заборонено робити сьогодні
- У цей день забороняється важко працювати.
- Також не можна сьогодні лаятися і сваритися.
- Не можна прибирати в будинку і прати.
У кого іменини 11 серпня
Іменини сьогодні святкують Олексій, Кузьма, Костянтин, Михайло, Микола, Роман, Серафім, Серафіма, Феодосій.
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