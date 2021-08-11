Свято 11 серпня: що заборонено робити сьогодні, у кого іменини

11 серпня 2021 року православні християни святкують різдво Святителя і Чудотворця Миколая. Мощі святителя з 1087 року перебувають в італійському місті Барі, частки святині є в різних країнах.

Що не можна робити в цей день, які існують прикмети, а також у кого іменини - читайте в нашому матеріалі нижче .

Святитель Миколай народився у 258 році в місті Патарі, недалеко від Лікії, що на південному узбережжі малоазійського півострова, в сім'ї християн Феофана і Нонни.

Він присвятив своє життя служінню в ім'я Господа. Святому Миколаю приписують різні чудеса, кажуть, що він воскрешав мертвих.

Свято на честь Різдва святителя Миколая пов'язують з першими провісниками осені, в народі цей день називали туманником.

Прикмети 11 серпня

Якщо в цей день на дворі туман, значить буде хороший врожай ячменю і вівса. Крім того, це говорило також про теплу суху осінь.

Якщо вродилася калина, значить в наступному році її буде небагато.

Якщо буде йти дощ, значить буде багато грибів.

Сік калини сьогодні вранці має потужні цілющі властивості для шкіри - їм вмиваються.

Що заборонено робити сьогодні

У цей день забороняється важко працювати.

Також не можна сьогодні лаятися і сваритися.

Не можна прибирати в будинку і прати.

У кого іменини 11 серпня

Іменини сьогодні святкують Олексій, Кузьма, Костянтин, Михайло, Микола, Роман, Серафім, Серафіма, Феодосій.