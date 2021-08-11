Праздник 11 августа: что запрещено делать сегодня, у кого именины

Святитель Николай родился в 258 году в городе Патаре, недалеко от Ликии, что на южном побережье малоазийского полуострова, в семье христиан Феофана и Нонны.

Он посвятил свою жизнь служению во имя Господа. Святому Николаю приписывают разные чудеса, говорят, что он воскрешал мертвых.

Праздник в честь Рождества святителя Николая связывают с первыми предвестниками осени, в народе этот день называли туманником.

Приметы 11 августа

Если в этот день на дворе туман, значит будет хороший урожай ячменя и овса. Кроме того, это говорило также о теплой сухой осени.

Если уродилась калина, значит в следующем году ее будет немного.

Если будет идти дождь, значит будет много грибов.

Сок калины сегодня утром имеет мощные целительные свойства для кожи - им умываются.

Что запрещено делать сегодня

В этот день запрещается тяжело работать.

Также нельзя сегодня ругаться и ссориться.

Нельзя убирать в доме и стирать.

У кого именины 11 августа

Именины сегодня празднуют Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафим, Серафима, Феодосий.