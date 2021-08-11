Праздник 11 августа: что запрещено делать сегодня, у кого именины

11 августа 2021 года православные христиане празднуют рождество Святителя и Чудотворца Николая. Мощи святителя с 1087 года находятся в итальянском городе Бари, частицы святыни есть в разных странах.
Что нельзя делать в этот день, какие существуют приметы, а также у кого именины - читайте в нашем материале ниже.
Святитель Николай родился в 258 году в городе Патаре, недалеко от Ликии, что на южном побережье малоазийского полуострова, в семье христиан Феофана и Нонны.
Он посвятил свою жизнь служению во имя Господа. Святому Николаю приписывают разные чудеса, говорят, что он воскрешал мертвых.
Праздник в честь Рождества святителя Николая связывают с первыми предвестниками осени, в народе этот день называли туманником.
Если в этот день на дворе туман, значит будет хороший урожай ячменя и овса. Кроме того, это говорило также о теплой сухой осени.
Если уродилась калина, значит в следующем году ее будет немного.
Если будет идти дождь, значит будет много грибов.
Сок калины сегодня утром имеет мощные целительные свойства для кожи - им умываются.
Именины сегодня празднуют Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафим, Серафима, Феодосий.
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