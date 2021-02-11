ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Праздник 11 февраля: что нельзя делать в день Лаврентия, приметы

Новина українською → Четверг 11 февраля 2021 05:55
Праздник 11 февраля: что нельзя делать в день Лаврентия, приметы День Лаврентия в народе считают очень неблагоприятным (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

11 февраля 2020 православные почитают память святого Лаврентия. Будучи одной из жертв гонений за веру, учиненных императором Валерианом, Лаврентий даже перед неминуемой казнью, в темнице, не падал духом, сделав христианами многих из прочих узников и чудесным образом исцеляя больных

В народе этот день считался очень неблагоприятным. Наши предки верили, что 11 февраля по земле ходят прихвостни Дьявола. Поэтому при наступлении сумерек люди не выходили из дома, а с самого утра шли в церковь и молились Святому Лаврентию о спасении души. Также православные просили всевышнего об излечении болезней глаз, об избавлении от разной хвори.

Главные приметы этого дня:

  • Если дым стелится коромыслом – скоро придет теплая погода
  • Красная луна – будет сильный ветер.
  • Если на 11 февраля выпадает новолуние, то погода в этот день определит погоду на весь месяц март.
  • Полная луна – по погоде можно судить о том, какой будет погода во второй половине марта.
  • В день Лаврентия лес гудит и шумит – скоро наступит оттепель

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя работать и тяжело трудиться.

Именины 11 февраля празднуют Дмитрий, Иван, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан и Яков.

Кстати, на ужин хозяйкам нужно печь пирожки с капустой. Считается, что они принесут счастье. Если к вам пришли гости, обязательно пригласите их в дом и угостите чем-нибудь вкусным. Тогда весь год в доме будет достаток.

Сны, приснившиеся 11 февраля, предвещают слезы и переживания. Однако сбываются они не всегда. Имеет значение и то, что вам приснилось: видеть слепого – к краху надежд.

Как мы писали ранее, эти четыре счастливчика среди знаков Зодиака встретят настоящую любовь в феврале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Праздники
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине раскопали американский истребитель времен Второй мировой войны
В Украине раскопали американский истребитель времен Второй мировой войны