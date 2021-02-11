Свято 11 лютого: що не можна робити в день Лаврентія, прикмети
11 лютого 2020 православні вшановують пам'ять святого Лаврентія. Будучи однією з жертв гонінь за віру, учинених імператором Валеріаном, Лаврентій навіть перед неминучою карою, у в'язниці, не падав духом, зробивши християнами багатьох інших в'язнів і чудесним чином зцілюючи хворих
У народі цей день вважався дуже несприятливим. Наші предки вірили, що 11 лютого по землі ходять посіпаки Диявола. Тому при настанні сутінків люди не виходили з дому, а з самого ранку йшли в церкву і молилися Святому Лаврентію про спасіння душі. Також православні просили всевишнього про лікування хвороб очей, про позбавлення від різної хвороби.
Головні прикмети цього дня:
- Якщо дим стелиться коромислом – скоро прийде тепла погода
- Червона луна – буде сильний вітер.
- Якщо на 11 лютого випадає молодик, то погода у цей день визначить погоду на весь місяць березень.
- Повний місяць – по погоді можна судити про те, якою буде погода у другій половині березня.
- У день Лаврентія ліс гуде і шумить – скоро настане відлига
Що не можна робити в цей день:
- В цей день не можна працювати і важко працювати.
Іменини 11 лютого святкують Дмитро, Іван, Костянтин, Леонтій, Роман, Федір і Яків.
До речі, на вечерю потрібно господиням пекти пиріжки з капустою. Вважається, що вони принесуть щастя. Якщо до вас прийшли гості, обов'язково запросіть їх в будинок і почастуєте чим-небудь смачним. Тоді весь рік у домі буде достаток.
Сни, які наснилися 11 лютого, віщують сльози і переживання. Однак вони збуваються не завжди. Має значення і те, що вам приснилося: бачити сліпого – до краху надій.
Як ми писали раніше, ці чотири щасливчика серед знаків Зодіаку зустрінуть справжню любов в лютому.