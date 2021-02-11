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Свято 11 лютого: що не можна робити в день Лаврентія, прикмети

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 05:55
Свято 11 лютого: що не можна робити в день Лаврентія, прикмети День Лаврентія в народі вважають дуже несприятливим (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

11 лютого 2020 православні вшановують пам'ять святого Лаврентія. Будучи однією з жертв гонінь за віру, учинених імператором Валеріаном, Лаврентій навіть перед неминучою карою, у в'язниці, не падав духом, зробивши християнами багатьох інших в'язнів і чудесним чином зцілюючи хворих

У народі цей день вважався дуже несприятливим. Наші предки вірили, що 11 лютого по землі ходять посіпаки Диявола. Тому при настанні сутінків люди не виходили з дому, а з самого ранку йшли в церкву і молилися Святому Лаврентію про спасіння душі. Також православні просили всевишнього про лікування хвороб очей, про позбавлення від різної хвороби.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо дим стелиться коромислом – скоро прийде тепла погода
  • Червона луна – буде сильний вітер.
  • Якщо на 11 лютого випадає молодик, то погода у цей день визначить погоду на весь місяць березень.
  • Повний місяць – по погоді можна судити про те, якою буде погода у другій половині березня.
  • У день Лаврентія ліс гуде і шумить – скоро настане відлига

Що не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна працювати і важко працювати.

Іменини 11 лютого святкують Дмитро, Іван, Костянтин, Леонтій, Роман, Федір і Яків.

До речі, на вечерю потрібно господиням пекти пиріжки з капустою. Вважається, що вони принесуть щастя. Якщо до вас прийшли гості, обов'язково запросіть їх в будинок і почастуєте чим-небудь смачним. Тоді весь рік у домі буде достаток.

Сни, які наснилися 11 лютого, віщують сльози і переживання. Однак вони збуваються не завжди. Має значення і те, що вам приснилося: бачити сліпого – до краху надій.

Як ми писали раніше, ці чотири щасливчика серед знаків Зодіаку зустрінуть справжню любов в лютому.

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