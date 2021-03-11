Праздник 11 марта и его самые строгие запреты: что нельзя делать, у кого именины
11 марта православные христиане чтят память святого Порфирия, который был священнослужителем Константинопольской православной церкви.
Что можно, а что нельзя делать, главные приметы 11 марта, именинники этого дня - в материале Lite
Обычно в этот день царила довольно теплая погода, но весна была еще изменчивой, и впереди еще могли быть серьезные морозы. Хозяева 11 марта устанавливали на деревьях кормушки для птиц.
Главные приметы 11 марта
В народе 11 марта - Порфирий Поздний. В этот день обычно была хорошая теплая погода. Но весна все еще могла преподнести сюрпризы в виде существенных морозов.
11 марта нельзя было знакомиться с девушками и женщинами, поскольку люди верили, что в этот день в них на может вселиться Кикимора.
11 марта люди устанавливали на деревьях кормушки для птиц. Это делалось для того, чтобы понять, какая погода будет на лето. Если птицы вьют гнезда с северной стороны дома - лето будет теплым, и наоборот.
Что можно делать сегодня
Этот день лучше всего провести спокойно и молиться. Также можно выполнять легкую домашнюю работу.
Что нельзя делать 11 марта
- Сегодня запрещено есть то, что напоминает голову, например, арбузы, яблоки, капусту. Это связано с тем, что все круглое ассоциируется с отрубленной головой Крестителя. При этом капусту нельзя шинковать и срезать с нее кочаны.
- Также нельзя употреблять красную еду, которая ассоциируется с кровью.
- Не желательно пить напитки красного цвета.
- Категорически запрещено подавать еду на стол на блюде, поскольку голову святого подали именно так.
- Нельзя 11 марта кричать и ругаться, ведь гнев и злость стали причиной смерти Иоанна.
- В этот день священники не проводят обряд венчания.
Именины в этот день празднуют Порфирий и Севастьян.
Ранее мы писали, какие вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать из дома, чтобы не навлечь беду.
Также сообщалось, что в марте украинцев ждет затяжная магнитная буря.