Свято 11 березня і його найсуворіші заборони: що не можна робити, в кого іменини
11 березня православні християни вшановують пам'ять святого Порфирія, який був священнослужителем Константинопольської православної церкви.
Що можна, а що не можна робити, головні прикмети 11 березня, іменинники цього дня - в матеріалі Lite
Зазвичай у цей день панувала досить тепла погода, але весна була ще мінливою, і попереду ще могли бути серйозні морози. Господарі 11 березня встановлювали на деревах годівнички для птахів.
Головні прикмети 11 березня
У народі 11 березня - Порфирій Пізній. В цей день була гарна тепла погода. Але весна все ще могла піднести сюрпризи у вигляді істотних морозів.
11 березня не можна було знайомитися з дівчатами і жінками, оскільки люди вірили, що в цей день у них може вселитися Кікімора.
11 березня люди встановлювали на деревах годівнички для птахів. Це робилося для того, щоб зрозуміти, яка погода буде на літо. Якщо птахи в'ють гнізда з північної сторони будинку - літо буде теплим, і навпаки.
Що можна робити сьогодні
Цей день краще провести спокійно і молитися. Також можна виконувати легку домашню роботу.
Що не можна робити 11 березня
- Сьогодні заборонено їсти те, що нагадує голову, наприклад, кавуни, яблука, капусту. Це пов'язано з тим, що все кругле асоціюється з відрубаною головою Хрестителя. При цьому шаткувати капусту не можна і зрізати з неї качани.
- Також не можна вживати червону їжу, яка асоціюється з кров'ю.
- Не бажано пити напої червоного кольору.
- Категорично заборонено подавати їжу на стіл на блюді, оскільки голову святого подали саме так.
- Не можна 11 березня кричати і лаятися, адже гнів і злість стали причиною смерті Іоанна.
- В цей день священики не проводять обряд вінчання.
Іменини в цей день святкують Порфирій і Севастян.
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