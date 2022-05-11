Праздник 11 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
11 мая 2022 года церковь чтит память апостолов Ясона и Сосипатра.
Что можно и нельзя делать в этот день приметы, у кого именины - читайте в материале Lite.
Они принадлежали к апостолам и были учениками святого апостола Павла. Именно о них апостол Павел упоминал в своем послании к римлянам и даже называл их своими родственниками.
Оба они были учениками Павла и проповедовали христианство на острове Корфу. Там их заключили в темницу, но даже в заточении апостолы продолжали свое дело и крестили многих узников. Этих людей, по приказу императора, казнили, окунув в чан с кипящей смолой. Та же участь постигла и других верующих.
Апостолов освободили, но после того, как они снова начали проповедовать, правитель приказал бросить в кипящую смолу и их тоже. Увидев, что Иасон и Сосипатр остались невредимыми, многие язычники уверовали во Христа. С тех пор апостолы уже чувствовали себя свободно и продолжали распространять православную веру.
Народные приметы
- В этот день теплый ветер - будет весенняя благодать.
- Зацвела рябина - будет хороший урожай овса.
- Если в ночь на 11 мая звездная - ждите теплого лета.
- На березе много сока - будет много дождей летом.
- Если восход солнца ясный - будет солнечное и теплое лето.
Что нельзя делать 11 мая
- Не стоит ссориться с родственниками по пустякам.
- Еще одно суеверие - нельзя прокалывать уши и менять сережки, иначе будут проблемы со слухом.
- Также не рекомендуется планировать помолвку - семья распадется.
Именины в этот день празднует Максим.
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