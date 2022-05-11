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Свято 11 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

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Середа 11 травня 2022 08:27
Свято 11 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини Яке сьогодні свято (freepic.com)
Автор: Styler

11 травня 2022 року церква вшановує пам'ять апостолів Ясона і Сосіпатра.

Що можна і не можна робити в цей день прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.

Вони належали до апостолів і були учнями святого апостола Павла. Саме про них апостол Павло згадував у своєму посланні До римлян і навіть називав їх своїми родичами.

Обидва вони були учнями Павла і проповідували християнство на острові Корфу. Там їх ув'язнили в темницю, але навіть в ув'язненні апостоли продовжували свою справу і хрестили багатьох в'язнів. Цих людей, за наказом імператора, стратили, зануривши в чан з киплячою смолою. Та ж доля спіткала і інших віруючих.

Апостолів звільнили, але після того, як вони знову почали проповідувати, правитель наказав кинути в киплячу смолу і їх теж. Побачивши, що Іасон і Сосіпатр залишилися неушкодженими, багато язичників увірували в Христа. З того часу апостоли вже відчували себе вільно і продовжували поширювати православну віру.

Народні прикмети

  • У цей день теплий вітер - буде весняна благодать.
  • Зацвіла горобина - буде хороший урожай вівса.
  • Якщо в ніч на 11 травня Зоряна - чекайте теплого літа.
  • На березі багато соку - буде багато дощів влітку.
  • Якщо Схід Сонця ясний - буде сонячне і тепле літо.

Що не можна робити 11 травня

  • Не варто сваритися з родичами через дрібниці.
  • Ще одне марновірство - не можна проколювати вуха і міняти сережки, інакше будуть проблеми зі слухом.
  • Також не рекомендується планувати заручини - сім'я розпадеться.

Іменини в цей день святкує Максим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимуть українці в травні 2022.

А також розповідали про те, хто буде відзначати день ангела в травні 2022 і як назвати новонародженого малюка.

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