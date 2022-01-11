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Праздник 11 января: что запрещено делать в этот день, приметы

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Вторник 11 января 2022 05:47
Праздник 11 января: что запрещено делать в этот день, приметы Какой сегодня праздник (freepic.com)
Автор: Styler

11 января 2022 года в Украине традиционно вспоминают про 14000 младенцев-мучеников, от Ирода в Вифлееме избиенных, который в народе также называют Страшным днем.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Еще 11 января – День Иосифа Обручника, обрученного мужа Пресвятой Богородицы.

Иосиф Обручник, согласно евангельскому рассказу, по прямой линии происходил из рода Давида-царя, но находился в бедности и, проживая в глухом городке Назарете, занимался плотничеством.

После смерти первой жены Иосиф уже в преклонном возрасте обручился с Девой Марией, Матерью Иисуса. Согласно Евангелию от Матфея, после их обручения, прежде "нежели сочетались они", Иосиф узнал, что Она беременна и желал "тайно отпустить Ее". После этого архангел Гавриил явился во сне Иосифу и успокоил его, сказав: "не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их".

Традиции этого дня

В память о младенцах, бездушно убитых Иродом, в этот день принято было особо тщательно охранять детей: для них устраивали посиделки со страшными историями и шуточными играми – под бдительным присмотром родителей.

Также в этот день принято было молиться о здоровье и безопасности детей. В частности, молитвы обращали и к Иосифу Обручнику.

Во дворе в Страшный день старались зажечь костер: по поверью, в нем сгорят все печали и горести.

Что запрещено делать 11 января

По народным поверьям, 11 января нельзя выходить из дому после захода солнца, иначе ждать беды.

Если в этот день загадывать желания, они сбудутся, но наоборот, поэтому лучше ни о чем не мечтать сегодня.

Также в этот день не рекомендуется стричь волосы, иначе не будет в семье денег целый год.

Приметы дня

  • северный ветер, а облаков нет – к морозам;
  • погода теплая – к теплой и ранней весне;
  • метель – июль пасмурным будет;
  • мерцание звезд ночью и/или низко плывущие облака днем – к морозам;
  • снег крупными хлопьями летит и/или лес шумит – к потеплению.

В этот день именины празднуют Варвара, Вениамин, Анна, Георгий, Егор, Лаврентий, Макар, Марк, Наталья и Юрий.

Читайте также, когда можно гадать, в какие дни и как можно узнать свою судьбу.

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