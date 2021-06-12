Праздник 12 июня: какой сегодня день, что категорически нельзя делать и кто именинник
12 июня православные христиане вспоминают о святом Исакие.
Ниже в нашем материале читайте, что можно, а что нельзя делать в этот день, его главные приметы.
В народном календаре 12 июня — Исаакий-змеевик, Исакиев день. Покровителем этого дня считается преподобный Исаакий, игумен обители Далматской.
Православные отмечают день памяти преподобного Исаакия исповедника. Во время гонений в Константинополе был брошен в овраг из-за просьбы не истязать верующих. Исаакий предсказал императору, что тот умрет скорой смертью. Так и произошло. В этот день нельзя врать, ругаться и выполнять тяжелую работу.
В старину считалось, что все змеи 12 июня выползают на землю из пещер и нор, куда прятались прошлой осенью с наступлением холодов. В этот день старались в лес не ходить: змеи идут поездом на свои свадьбы и каждого встречного готовы жалить без милосердия.
Также существовало поверье, что люди рожденные в этот день могут исцелять от змеиных укусов.
Главные приметы этого дня:
- Если в этот день укусит змея – не спасет ни одно противоядие.
- Убивать пресмыкающихся в этот день – плохая примета – к неудачам и болезням.
- Если пауки в этот день плетут много паутины – погода вскоре изменится.
Что нельзя делать в этот день:
- В этот день нельзя убивать змей - случится несчастье.
- В этот день нельзя ругаться и делать тяжелую работу.
День ангела отмечают: Яков, Василий, Исаак, Ян, Антонина и Никонор.
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