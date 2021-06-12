Свято 12 червня: який сьогодні день, що категорично не можна робити і хто іменинник
12 червня православні християни згадують про Святого Ісакія.
Нижче в нашому матеріалі читайте, що можна, а що не можна робити в цей день, його головні прикмети.
У народному календарі 12 червня — Ісаакій-змійовик, Ісакіїв день. Покровителем цього дня вважається преподобного Ісаакія, ігумен обителі далматської.
Православні відзначають день пам'яті преподобного Ісаакія Сповідника. Під час гонінь в Константинополі ба, що той помре швидкою смертю. Так і сталося. У цей день не можна брехати, лаятися і виконувати важку роботу.
За старих часів вважалося, що всі змії 12 червня виповзають на землю з печер і нір, куди ховалися минулої осені з настанням холодів. У цей день намагалися в ліс не ходити: змії йдуть поїздом на свої весілля і кожного зустрічного готові жалити без милосердя.
Також існувало повір'я, що люди народжені в цей день можуть зцілювати від зміїних укусів.
Головні прикмети цього дня:
- Якщо в цей день вкусить Змія - не врятує жодна протиотрута.
- Вбивати плазунів в цей день - погана прикмета - до невдач і хвороб.
- Якщо павуки в цей день плетуть багато павутини - погода незабаром зміниться.
Що не можна робити в цей день:
- У цей день не можна вбивати змій - трапиться нещастя.
- У цей день не можна лаятися і робити важку роботу.
День ангела відзначають: Яків, Василь, Ісаак, Ян, Антоніна і Никонор.
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