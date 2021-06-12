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Свято 12 червня: який сьогодні день, що категорично не можна робити і хто іменинник

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Субота 12 червня 2021 05:59
Свято 12 червня: який сьогодні день, що категорично не можна робити і хто іменинник Наші предки вірили, що в цей день виповзають змії (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

12 червня православні християни згадують про Святого Ісакія.

Нижче в нашому матеріалі читайте, що можна, а що не можна робити в цей день, його головні прикмети.

У народному календарі 12 червня — Ісаакій-змійовик, Ісакіїв день. Покровителем цього дня вважається преподобного Ісаакія, ігумен обителі далматської.

Православні відзначають день пам'яті преподобного Ісаакія Сповідника. Під час гонінь в Константинополі ба, що той помре швидкою смертю. Так і сталося. У цей день не можна брехати, лаятися і виконувати важку роботу.

За старих часів вважалося, що всі змії 12 червня виповзають на землю з печер і нір, куди ховалися минулої осені з настанням холодів. У цей день намагалися в ліс не ходити: змії йдуть поїздом на свої весілля і кожного зустрічного готові жалити без милосердя.

Також існувало повір'я, що люди народжені в цей день можуть зцілювати від зміїних укусів.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо в цей день вкусить Змія - не врятує жодна протиотрута.
  • Вбивати плазунів в цей день - погана прикмета - до невдач і хвороб.
  • Якщо павуки в цей день плетуть багато павутини - погода незабаром зміниться.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день не можна вбивати змій - трапиться нещастя.
  • У цей день не можна лаятися і робити важку роботу.

День ангела відзначають: Яків, Василь, Ісаак, Ян, Антоніна і Никонор.

Раніше ми писали, коли святкується Трійця 2021, важливі традиції, прикмети і заборони важливого дня.

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