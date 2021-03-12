Праздник 12 марта и его запреты: что можно и нельзя делать, именинники этого дня

Название "Дорогорушитель" праздник получил из-за того, что в этот период начинают активно таять снежные накатанные дороги. В этот день принято было ходить на охоту и рыбалку.

Главные приметы в этот день

Если 12 марта почки набухли – это к богатому урожаю. А если появились подснежники, то это означало, что нужно начинать полевые работы.

Если верба распускается, то это к тому, что самое время проводить посев.

Если макушки вербы распустились – это означает, что посевы будут хорошими.

Если верба распускается с середины, то нужно надеяться на первые всходы.

Если распустилась вся верба - можно собрать хороший урожай.

Если в день Прокопа заяц перебежал дорогу охотнику – значит будет неудачный день.

Если грачи летят прямо на гнезда – это знак, что весна будет теплая.

Если чешутся свиньи, то это к теплу.

Что можно делать 12 марта

Сегодня надо пойти в церковь, помянуть умерших родственников и посетить их могилы.

Что нельзя делать сегодня

12 марта не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу. Однако отправляясь в путь, прислушивайтесь к своим ощущениям. Если на душе легко, то дорога будет приятной. Если чувствуете беспокойство, то случится неприятность.

Именины празднуют в этот день Михаил, Петр, Прокопий, Тит, Фалалей.