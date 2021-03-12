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Праздник 12 марта и его запреты: что можно и нельзя делать, именинники этого дня

Автор: Lite

12 марта православные христиане отмечают день Прокопа Дорогорушителя. В церковном календаре день посвящен памяти святого Прокопия Декаполита.

Что можно, а что нельзя делать, главные приметы 12 марта, именинники этого дня - читайте в нашем материале.

Название "Дорогорушитель" праздник получил из-за того, что в этот период начинают активно таять снежные накатанные дороги. В этот день принято было ходить на охоту и рыбалку.

Главные приметы в этот день

  • Если 12 марта почки набухли – это к богатому урожаю. А если появились подснежники, то это означало, что нужно начинать полевые работы.
  • Если верба распускается, то это к тому, что самое время проводить посев.
  • Если макушки вербы распустились – это означает, что посевы будут хорошими.
  • Если верба распускается с середины, то нужно надеяться на первые всходы.
  • Если распустилась вся верба - можно собрать хороший урожай.
  • Если в день Прокопа заяц перебежал дорогу охотнику – значит будет неудачный день.
  • Если грачи летят прямо на гнезда – это знак, что весна будет теплая.
  • Если чешутся свиньи, то это к теплу.

Что можно делать 12 марта

Сегодня надо пойти в церковь, помянуть умерших родственников и посетить их могилы.

Что нельзя делать сегодня

12 марта не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу. Однако отправляясь в путь, прислушивайтесь к своим ощущениям. Если на душе легко, то дорога будет приятной. Если чувствуете беспокойство, то случится неприятность.

Именины празднуют в этот день Михаил, Петр, Прокопий, Тит, Фалалей.

Ранее мы писали, какие вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать из дома, чтобы не навлечь беду.

Также сообщалось, что в марте украинцев ждет затяжная магнитная буря.

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