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Праздник 12 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины

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Четверг 12 мая 2022 06:00
Праздник 12 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

12 мая, в четверг, православные христиане чтят память мучеников Кизических.

Что можно и нельзя делать в этот день приметы, у кого именины - читайте в материале Lite.

Это несколько христианских святых, которые в III веке проповедовали в малазийском городе Кизик и приняли там мученическую смерть. Город Кизик находился в Малой Азии на берегу пролива Дарданеллы. При жизни апостола Павла здесь начала распространятся христианская вера, но из-за гонений на христиан даже в конце III века город продолжал оставаться языческим.

Девять мучеников, разных сословий и возрастов, стремились обратить в христианство жителей Кизика. Их схватили и отвели на суд к правителю города, долго мучили, а потом казнили. Тела мучеников похоронили за городом. Христиане нашли останки и погребли их в храме.

В этот день обращаются к святым за помощью об исцелении больных. Наши предки лечились 12 травами и молитвами.

Главные приметы этого дня:

  • Теплая и звездная ночь –будет отличный урожай.
  • Солнце ясно всходит – на ведерное лето.
  • Если в этот день много оводов - уродят огурцы.
  • Золотистая и безветренная вечерняя заря - будет хорошая погода.
  • Журавль гнездо в низине вьет – пришло время сеять хлеб на влажных местах.
  • Муравьи перебираются в сухое место – быть дождю.
  • Много майских жуков – к засушливому лету.
  • Молния перед дождем – к затяжному ненастью.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день не выглядывайте из окна - навлечете беду.

Именины сегодня отмечают: Арсений, Василий, Иван. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела.

Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в мае 2022.

А также рассказывали о том, кто будет отмечать день ангела в мае 2022 и как назвать новорожденного малыша.

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