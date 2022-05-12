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Свято 12 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини

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Четвер 12 травня 2022 06:00
Свято 12 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

12 травня, у четвер, православні християни вшановують пам'ять мучеників Кізичних.

Що можна і не можна робити в цей день прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.

Це кілька християнських святих, які в III столітті проповідували в малазійському місті Кізік і прийняли там мученицьку смерть. Місто Кізік знаходився в Малій Азії на березі протоки Дарданелли. За життя апостола Павла тут почала поширяться християнська віра, але через гоніння на християн навіть в кінці III століття місто продовжувало залишатися язичницьким.

Дев'ять мучеників, різних станів і віку, прагнули звернути в християнство жителів Кизика. Їх схопили і відвели на суд до правителя міста, довго мучили, а потім стратили. Тіла мучеників поховали за містом. Християни знайшли останки і поховали їх у храмі.

У цей день звертаються до святих за допомогою про зцілення хворих. Наші предки лікувалися 12 травами і молитвами.

Головні прикмети цього дня:

  • Тепла і Зоряна ніч - буде відмінний урожай.
  • Сонце ясно сходить - на відерне літо.
  • Якщо в цей день багато оводів - вродять огірки.
  • Золотиста і безвітряна вечірня зоря - буде хороша погода.
  • Журавель гніздо в низині в'є - прийшов час сіяти хліб на вологих місцях.
  • Мурахи перебираються в сухе місце - бути дощу.
  • Багато хрущів - до посушливого літа.
  • Блискавка перед дощем - до затяжної негоди.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день не виглядайте з вікна - накликаєте біду.

Іменини сьогодні відзначають: Арсеній, Василь, Іван. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимуть українці в травні 2022.

А також розповідали про те, хто буде відзначати день ангела в травні 2022 і як назвати новонародженого малюка.

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