Свято 12 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини
12 травня, у четвер, православні християни вшановують пам'ять мучеників Кізичних.
Що можна і не можна робити в цей день прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.
Це кілька християнських святих, які в III столітті проповідували в малазійському місті Кізік і прийняли там мученицьку смерть. Місто Кізік знаходився в Малій Азії на березі протоки Дарданелли. За життя апостола Павла тут почала поширяться християнська віра, але через гоніння на християн навіть в кінці III століття місто продовжувало залишатися язичницьким.
Дев'ять мучеників, різних станів і віку, прагнули звернути в християнство жителів Кизика. Їх схопили і відвели на суд до правителя міста, довго мучили, а потім стратили. Тіла мучеників поховали за містом. Християни знайшли останки і поховали їх у храмі.
У цей день звертаються до святих за допомогою про зцілення хворих. Наші предки лікувалися 12 травами і молитвами.
Головні прикмети цього дня:
- Тепла і Зоряна ніч - буде відмінний урожай.
- Сонце ясно сходить - на відерне літо.
- Якщо в цей день багато оводів - вродять огірки.
- Золотиста і безвітряна вечірня зоря - буде хороша погода.
- Журавель гніздо в низині в'є - прийшов час сіяти хліб на вологих місцях.
- Мурахи перебираються в сухе місце - бути дощу.
- Багато хрущів - до посушливого літа.
- Блискавка перед дощем - до затяжної негоди.
Що не можна робити в цей день:
- У цей день не виглядайте з вікна - накликаєте біду.
Іменини сьогодні відзначають: Арсеній, Василь, Іван. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимуть українці в травні 2022.
А також розповідали про те, хто буде відзначати день ангела в травні 2022 і як назвати новонародженого малюка.