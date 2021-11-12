Праздник 12 ноября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела
12 ноября 2021 года православные чтят память священномученика Зиновия епископа Эгейского, а также его сестры священномученицы Зиновии.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
Православный календарь также говорит о необходимости вспомнить об апостолах 70-ти - Терентии, Марке, Варсаве и Артемии, о мученице Анастасии Солунской. Также христиане в этот день почитают Озерянскую икону Божиeй Матери.
Главные традиции этого дня
На территории Украины в давние времена этот день называли Синичкиным. День был выбран неспроста: эту веселую птичку также звали зинькой за характерное пение, а православные почитали в этот день священномученика Зиновия епископа Эгейского. Считалось, что если синичка прилетит во двор, то весь следующий год семья ни в чем не будет нуждаться.
По этой же причине 12 ноября было принято кормить птиц. Наши предки ставили кормушки и обильно кормили домашнюю птицу. Считалось, что, если в этот день их хорошо накормить – всю зиму для них еда будет. Ставили кормушки и для того, чтобы синицу привлечь в свой двор. При этом если во двор много синиц прилетит, по поверьям, богатство не ожидалось – только похолодания.
Приметы на 12 ноября
- Если заяц перебежал дорогу, то быть неудаче.
- Если волки стаями ходят, то будет война, голод или эпидемия.
- Если выпал снег в виде мелкой крупы, грядут сильные морозы.
- Синички клюют кору деревьев – будет сырая и дождливая погода.
- Услышать рано утром пение птиц – к холодам.
- Встретить волка на своем пути – к беде.
Что запрещено делать в этот день
В связи с тем, что в этот день почитается много христианских святых, запреты на ссоры и алкоголь всегда были особенно строги 12 ноября. Также в некоторых других православных странах в этот день стоял запрет на тяжелый физический труд.
В этот день именины празднуют Александр, Анастасия, Артем, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Семен, Степан, Терентий, Юлиан. Поздравьте их с днем ангела!
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