Свято 12 листопада: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Православний календар також говорить про необхідність згадати про апостолів 70-ти-Терентії, Марке, Варсава і артемії, про мучениці Анастасії Солунської. Також християни в цей день шанують Озерянську ікону Божої Матері.

Головні традиції цього дня

На території України в давні часи цей день називали Синічкіним. День був обраний неспроста: цю веселу пташку також звали зінькою за характерний спів, а православні шанували в цей день священномученика Зіновія єпископа Егейського. Вважалося, що якщо синичка прилетить у двір, то весь наступний рік сім'я ні в чому не потребуватиме.

З цієї ж причини 12 листопада було заведено годувати птахів. Наші предки ставили годівниці і рясно годували домашню птицю. Вважалося, що, якщо в цей день їх добре нагодувати - всю зиму для них їжа буде. Ставили годівниці і для того, щоб синицю залучити у свій двір. При цьому якщо у двір багато синиць прилетить, за повір'ями, багатство не очікувалося – тільки похолодання.

Прикмети на 12 листопада

Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.

Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.

Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, настають сильні морози.

Синички клюють кору дерев - буде сира і дощова погода.

Почути рано вранці спів птахів - до холодів.

Зустріти вовка на своєму шляху - до біди.

Що заборонено робити в цей день

У зв'язку з тим, що в цей день шанується багато християнських святих, заборони на сварки і алкоголь завжди були особливо суворі 12 листопада. Також в деяких інших православних країнах в цей день стояла заборона на важку фізичну працю.

У цей день іменини святкують Олександр, Анастасія, Артем, Герман, Олена, Зіновій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Семен, Степан, Терентій, Юліан. Привітайте їх з днем ангела!