Праздник 12 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Святые были очень преданны вере, помогали бедным и принимали все испытания, что вставали на их пути.

Впрочем, в народе Феофана называли Милостивым не только за его доброе сердце, но и за то, что в этот день была "мягкая" теплая погода, хотя иногда и пасмурная.

Традиции на Феофана

По одному из поверий Феофан в этот день накидывает на озябшее осеннее солнце свой кафтан, благодаря чему ненадолго возвращалась теплая погода.

Сегодня нужно с особой почестью относиться к странникам и отшельникам, так как святой Кириак считается их покровителем. Путников приглашали в дом, давали не только воду, но и сытно кормили. А если неподалеку жил отшельник, то ему приносили блины и мед, но старались не беспокоить.

Сегодня также своего почитали охотников. На Феофана они ходили на зайца. Раньше в этот день мог уже лежать снежок, а зайцы еще не успели сменить шубку с серой на белую, поэтому их хорошо было видно.

Охотники заканчивали день за столом, где делились историями из жизни.

Что строго запрещено делать в этот день:

Нельзя в этот день устраивать широких гуляний, веселиться и устраивать какой-либо разврат.

Запрещено также грешить и сквернословить, иначе вы можете накликать беду на себя и близких.

Нельзя в этот день также транжирить деньги.

Главные приметы этого дня:

Если небо усыпано звездами - осень будет сухая. А если грибы появились в лесу - жди затяжной золотой поры.

Гром в этот день - к бесснежной зиме.

Если свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру слабеет - сохранится ясная погода.

Именины сегодня празднуют Иван, Феофан, Ян и Виктория. Поздравьте этих людей с днем ангела!