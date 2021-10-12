Свято 12 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
12 жовтня 2021 року православні вшановують пам'ять святого Феофана Милостивого і преподобного Киріака Відлюдника.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Святі були дуже віддані вірі, допомагали бідним і приймали всі випробування, що вставали на їхньому шляху.
Втім, в народі Феофана називали милостивим не тільки за його добре серце, а й за те, що в цей день була "м'яка" тепла погода, хоча іноді й похмура.
Традиції на Феофана
По одному з повір'їв Феофан в цей день накидає на осіннє сонце свій каптан, завдяки чому ненадовго поверталася тепла погода.
Сьогодні потрібно з особливою почестю ставитися до мандрівників і відлюдників, бо Святий Киріак вважається їх покровителем. Подорожніх запрошували в будинок, давали не тільки воду, а й ситно годували. А якщо неподалік жив відлюдник, то йому приносили млинці й мед, але намагалися не турбувати.
Сьогодні також частували мисливців. На Феофана вони ходили на зайця. Раніше в цей день міг уже лежати сніжок, а зайці ще не встигли змінити шубку з сірою на білу, тому їх добре було видно.
Мисливці закінчували день за столом, де ділилися історіями з життя.
Що строго заборонено робити в цей день:
- Не можна в цей день влаштовувати широких гулянь, веселитися і влаштовувати будь-яку розпусту.
- Заборонено також грішити й лихословити, інакше ви можете накликати біду на себе і близьких.
- Не можна в цей день також тринькати гроші.
Головні прикмети цього дня:
- Якщо небо всипане зірками - осінь буде суха. А якщо гриби з'явилися в лісі - чекай затяжної золотої пори.
- Грім в цей день - до безсніжної зими.
- Якщо свіжий ранковий вітер вдень посилюється, а до вечора слабшає - збережеться ясна погода.
Іменини сьогодні святкують Іван, Феофан, Ян і Вікторія. Привітайте цих людей з днем ангела!
Як ми раніше писали, українців у жовтні чекають додаткові вихідні.