Свято 12 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Святі були дуже віддані вірі, допомагали бідним і приймали всі випробування, що вставали на їхньому шляху.

Втім, в народі Феофана називали милостивим не тільки за його добре серце, а й за те, що в цей день була "м'яка" тепла погода, хоча іноді й похмура.

Традиції на Феофана

По одному з повір'їв Феофан в цей день накидає на осіннє сонце свій каптан, завдяки чому ненадовго поверталася тепла погода.

Сьогодні потрібно з особливою почестю ставитися до мандрівників і відлюдників, бо Святий Киріак вважається їх покровителем. Подорожніх запрошували в будинок, давали не тільки воду, а й ситно годували. А якщо неподалік жив відлюдник, то йому приносили млинці й мед, але намагалися не турбувати.

Сьогодні також частували мисливців. На Феофана вони ходили на зайця. Раніше в цей день міг уже лежати сніжок, а зайці ще не встигли змінити шубку з сірою на білу, тому їх добре було видно.

Мисливці закінчували день за столом, де ділилися історіями з життя.

Що строго заборонено робити в цей день:

Не можна в цей день влаштовувати широких гулянь, веселитися і влаштовувати будь-яку розпусту.

Заборонено також грішити й лихословити, інакше ви можете накликати біду на себе і близьких.

Не можна в цей день також тринькати гроші.

Головні прикмети цього дня:

Якщо небо всипане зірками - осінь буде суха. А якщо гриби з'явилися в лісі - чекай затяжної золотої пори.

Грім в цей день - до безсніжної зими.

Якщо свіжий ранковий вітер вдень посилюється, а до вечора слабшає - збережеться ясна погода.

Іменини сьогодні святкують Іван, Феофан, Ян і Вікторія. Привітайте цих людей з днем ангела!