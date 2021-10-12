UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Праздник 12 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела

Автор: Styler

12 октября 2021 года православные чтят память святого Феофана Милостивого и преподобного Кириака Отшельника.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Святые были очень преданны вере, помогали бедным и принимали все испытания, что вставали на их пути.

Впрочем, в народе Феофана называли Милостивым не только за его доброе сердце, но и за то, что в этот день была "мягкая" теплая погода, хотя иногда и пасмурная.

Традиции на Феофана

По одному из поверий Феофан в этот день накидывает на озябшее осеннее солнце свой кафтан, благодаря чему ненадолго возвращалась теплая погода.

Сегодня нужно с особой почестью относиться к странникам и отшельникам, так как святой Кириак считается их покровителем. Путников приглашали в дом, давали не только воду, но и сытно кормили. А если неподалеку жил отшельник, то ему приносили блины и мед, но старались не беспокоить.

Сегодня также своего почитали охотников. На Феофана они ходили на зайца. Раньше в этот день мог уже лежать снежок, а зайцы еще не успели сменить шубку с серой на белую, поэтому их хорошо было видно.

Охотники заканчивали день за столом, где делились историями из жизни.

Что строго запрещено делать в этот день:

  • Нельзя в этот день устраивать широких гуляний, веселиться и устраивать какой-либо разврат.
  • Запрещено также грешить и сквернословить, иначе вы можете накликать беду на себя и близких.
  • Нельзя в этот день также транжирить деньги.

Главные приметы этого дня:

  • Если небо усыпано звездами - осень будет сухая. А если грибы появились в лесу - жди затяжной золотой поры.
  • Гром в этот день - к бесснежной зиме.
  • Если свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру слабеет - сохранится ясная погода.

Именины сегодня празднуют Иван, Феофан, Ян и Виктория. Поздравьте этих людей с днем ангела!

Как мы ранее писали, украинцев в октябре ждут дополнительные выходные.

Читайте LITE в Google News
Праздники в Украине