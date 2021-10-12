Праздник 12 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела

12 октября 2021 года православные чтят память святого Феофана Милостивого и преподобного Кириака Отшельника.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
Святые были очень преданны вере, помогали бедным и принимали все испытания, что вставали на их пути.
Впрочем, в народе Феофана называли Милостивым не только за его доброе сердце, но и за то, что в этот день была "мягкая" теплая погода, хотя иногда и пасмурная.
По одному из поверий Феофан в этот день накидывает на озябшее осеннее солнце свой кафтан, благодаря чему ненадолго возвращалась теплая погода.
Сегодня нужно с особой почестью относиться к странникам и отшельникам, так как святой Кириак считается их покровителем. Путников приглашали в дом, давали не только воду, но и сытно кормили. А если неподалеку жил отшельник, то ему приносили блины и мед, но старались не беспокоить.
Сегодня также своего почитали охотников. На Феофана они ходили на зайца. Раньше в этот день мог уже лежать снежок, а зайцы еще не успели сменить шубку с серой на белую, поэтому их хорошо было видно.
Охотники заканчивали день за столом, где делились историями из жизни.
Именины сегодня празднуют Иван, Феофан, Ян и Виктория. Поздравьте этих людей с днем ангела!
Как мы ранее писали, украинцев в октябре ждут дополнительные выходные.