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Праздник 13 апреля: что можно и нельзя делать в этот день: все приметы, у кого именины

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Среда 13 апреля 2022 06:06
Праздник 13 апреля: что можно и нельзя делать в этот день: все приметы, у кого именины Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

13 апреля православные почитают память святого Ипатия, который был епископом Гангры. Его имя часто упоминается среди абхазских преданий.

Что можно и нельзя делать, какие традиции, у кого день ангела и какие важные события произошли - читайте ниже в материале Lite.

О жизни святого Ипатия известно не так много. Сказано лишь, что он являлся участником Никейского собора и был убит арианами по возвращению домой. В пустынном месте на него напали последователи раскольников Новата и Фелициссима.

Еретики изранили его мечами и кольями, а после - сбросили с высокого берега в болото. Женщина, которая нанесла святому смертельный удар камнем по голове, тотчас потеряла рассудок и стала бить себя тем же камнем. Впоследствии она получила исцеление на могиле святого.

Жители города очень любили своего владыку и в знак преданности перенесли тело в город, где похоронили. В сочинениях утверждают, что на могиле святого были явлены многие чудеса.

Главные приметы 5 апреля

  • Если у клена и березы выделялся сок - быть теплу.
  • Прилетевшие с юга птицы долгое время не щебетали - грядет мороз.
  • Утренний туман облачками стелется - будет дождь, а если падает на землю - будет сухая погода.
  • Ветер утихает, а видимость улучшается - будут заморозки.

Что нельзя делать в этот день

  • На Ипатия не рекомендуется ругаться с близкими, иначе можно навлечь беду.
  • Также в этот день стоит воздержаться от вредной пищи, иначе потом весь год будут преследовать болезни.

Именины сегодня празднуют: Вениамин, Иннокентий и Мария.

Ранее мы писали, какие праздники и сколько выходных и рабочих дней в Украине планируется в апреле.

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