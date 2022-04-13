Свято 13 квітня: що можна і не можна робити в цей день: всі прикмети, у кого іменини

13 квітня православні шанують пам'ять святого Іпатія, який був єпископом Гангри. Його ім'я часто згадується серед абхазьких переказів.

Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite .

Про життя святого Іпатія відомо не так багато. Сказано лише, що він був учасником Нікейського собору і був убитий аріанами по поверненню додому. У пустельному місці на нього напали послідовники розкольників Новата і Феліциссіма.

Єретики поранили його мечами і кілками, а після - скинули з високого берега в болото. Жінка, яка завдала святому смертельного удару каменем по голові, негайно втратила розум і стала бити себе тим же каменем. Згодом вона отримала зцілення на могилі святого.

Жителі міста дуже любили свого владику і на знак відданості перенесли тіло в місто, де поховали. У творах стверджують, що на могилі святого були явлені багато чудес.

Головні прикмети 5 квітня

Якщо у клена і берези виділявся сік - бути теплу.

Прилетіли з півдня птиці довгий час не щебетали - гряде мороз.

Ранковий туман хмарками стелиться - буде дощ, а якщо падає на землю - буде суха погода.

Вітер вщухає, а видимість поліпшується - будуть заморозки.

Що не можна робити в цей день

На Іпатія не рекомендується лаятися з близькими, інакше можна накликати біду.

Також в цей день варто утриматися від шкідливої їжі, інакше потім весь рік будуть переслідувати хвороби.

Іменини сьогодні святкують: Веніамін, Інокентій і Марія.