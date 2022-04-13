Свято 13 квітня: що можна і не можна робити в цей день: всі прикмети, у кого іменини
13 квітня православні шанують пам'ять святого Іпатія, який був єпископом Гангри. Його ім'я часто згадується серед абхазьких переказів.
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Про життя святого Іпатія відомо не так багато. Сказано лише, що він був учасником Нікейського собору і був убитий аріанами по поверненню додому. У пустельному місці на нього напали послідовники розкольників Новата і Феліциссіма.
Єретики поранили його мечами і кілками, а після - скинули з високого берега в болото. Жінка, яка завдала святому смертельного удару каменем по голові, негайно втратила розум і стала бити себе тим же каменем. Згодом вона отримала зцілення на могилі святого.
Жителі міста дуже любили свого владику і на знак відданості перенесли тіло в місто, де поховали. У творах стверджують, що на могилі святого були явлені багато чудес.
Головні прикмети 5 квітня
- Якщо у клена і берези виділявся сік - бути теплу.
- Прилетіли з півдня птиці довгий час не щебетали - гряде мороз.
- Ранковий туман хмарками стелиться - буде дощ, а якщо падає на землю - буде суха погода.
- Вітер вщухає, а видимість поліпшується - будуть заморозки.
Що не можна робити в цей день
- На Іпатія не рекомендується лаятися з близькими, інакше можна накликати біду.
- Також в цей день варто утриматися від шкідливої їжі, інакше потім весь рік будуть переслідувати хвороби.
Іменини сьогодні святкують: Веніамін, Інокентій і Марія.
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