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Свято 13 квітня: що можна і не можна робити в цей день: всі прикмети, у кого іменини

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Середа 13 квітня 2022 06:06
Свято 13 квітня: що можна і не можна робити в цей день: всі прикмети, у кого іменини Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

13 квітня православні шанують пам'ять святого Іпатія, який був єпископом Гангри. Його ім'я часто згадується серед абхазьких переказів.

Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.

Про життя святого Іпатія відомо не так багато. Сказано лише, що він був учасником Нікейського собору і був убитий аріанами по поверненню додому. У пустельному місці на нього напали послідовники розкольників Новата і Феліциссіма.

Єретики поранили його мечами і кілками, а після - скинули з високого берега в болото. Жінка, яка завдала святому смертельного удару каменем по голові, негайно втратила розум і стала бити себе тим же каменем. Згодом вона отримала зцілення на могилі святого.

Жителі міста дуже любили свого владику і на знак відданості перенесли тіло в місто, де поховали. У творах стверджують, що на могилі святого були явлені багато чудес.

Головні прикмети 5 квітня

  • Якщо у клена і берези виділявся сік - бути теплу.
  • Прилетіли з півдня птиці довгий час не щебетали - гряде мороз.
  • Ранковий туман хмарками стелиться - буде дощ, а якщо падає на землю - буде суха погода.
  • Вітер вщухає, а видимість поліпшується - будуть заморозки.

Що не можна робити в цей день

  • На Іпатія не рекомендується лаятися з близькими, інакше можна накликати біду.
  • Також в цей день варто утриматися від шкідливої їжі, інакше потім весь рік будуть переслідувати хвороби.

Іменини сьогодні святкують: Веніамін, Інокентій і Марія.

Раніше ми писали, які свята і скільки вихідних і робочих днів в Україні планується в квітні.

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