Праздник 13 марта и его главные запреты: что запрещено делать, у кого именины
Православные христиане 13 марта чтят память преподобного Василия Декаполита.
Что можно и нельзя делать в этот день, а также главные приметы и запреты - читайте в нашем материале.
Этот византийский монах и исповедник жил в Константинополе и пострадал за веру - во время иконоборческого гонения при императоре Льве Исавре в VIII веке был предан истязаниям и брошен в темницу.
В народном календаре праздник прижился под названием Васильев день, Василий-капельник, Василий Древоруб. В этот день девушки начинали петь веснянки и готовили специальную выпечку - верили, что если съесть такой калач натощак, то это сулит счастье и крепкое здоровье.
В частности, значительно увеличивалась продолжительность светового дня. Анализировали природные явления и старались предсказать погоду на следующие месяцы и дни.
Что нужно делать 13 марта, приметы
- Если на Василия-капельника поставить в доме веточку ели или сосны, то целый год все члены семьи будут здоровы.
- Чай из сосновых почек в этот день должен притянуть благополучие и достаток в дом.
- Если сегодня в небе вокруг солнца видны круги, то это сулит хороший урожай.
- Дождливая погода в Васильев день обещала скорые ночные заморозки, но при этом и хорошую погоду летом.
- Если в этот день прилетели грачи, то лето будет дождливое.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день не стоит вышивать и шить, чтобы не ухудшилось зрение.
- Не решайте в этот день никаких финансовых вопросов, не планируйте крупных покупок и не берите деньги в долг.
Именинники – Василий, Кира, Марина, Николай, Нестор.
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