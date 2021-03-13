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Праздник 13 марта и его главные запреты: что запрещено делать, у кого именины

Новина українською → Суббота 13 марта 2021 05:59
Праздник 13 марта и его главные запреты: что запрещено делать, у кого именины В народе эта дата называлась Васильев день (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

Православные христиане 13 марта чтят память преподобного Василия Декаполита.

Что можно и нельзя делать в этот день, а также главные приметы и запреты - читайте в нашем материале.

Этот византийский монах и исповедник жил в Константинополе и пострадал за веру - во время иконоборческого гонения при императоре Льве Исавре в VIII веке был предан истязаниям и брошен в темницу.

В народном календаре праздник прижился под названием Васильев день, Василий-капельник, Василий Древоруб. В этот день девушки начинали петь веснянки и готовили специальную выпечку - верили, что если съесть такой калач натощак, то это сулит счастье и крепкое здоровье.

В частности, значительно увеличивалась продолжительность светового дня. Анализировали природные явления и старались предсказать погоду на следующие месяцы и дни.

Что нужно делать 13 марта, приметы

  • Если на Василия-капельника поставить в доме веточку ели или сосны, то целый год все члены семьи будут здоровы.
  • Чай из сосновых почек в этот день должен притянуть благополучие и достаток в дом.
  • Если сегодня в небе вокруг солнца видны круги, то это сулит хороший урожай.
  • Дождливая погода в Васильев день обещала скорые ночные заморозки, но при этом и хорошую погоду летом.
  • Если в этот день прилетели грачи, то лето будет дождливое.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день не стоит вышивать и шить, чтобы не ухудшилось зрение.
  • Не решайте в этот день никаких финансовых вопросов, не планируйте крупных покупок и не берите деньги в долг.

Именинники – Василий, Кира, Марина, Николай, Нестор.

Ранее мы писали, какие вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать из дома, чтобы не навлечь беду.

Также сообщалось, что в марте украинцев ждет затяжная магнитная буря.

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