Свято 13 березня і його головні заборони: що заборонено робити, у кого іменини
Православні християни 13 березня вшановують пам'ять преподобного Василя Декаполита.
Що можна і не можна робити в цей день, а також головні прикмети і заборони - читайте в нашому матеріалі.
Цей візантійський чернець і сповідник жив у Константинополі і постраждав за віру - під час іконоборчого гоніння за імператора Льва Ісавра в VIII столітті був підданий катуванням і кинутий до в'язниці.
У народному календарі свято прижилося під назвою Василів день, Василь-капельник, Василь Древоруб. У цей день дівчата починали співати веснянки і готували спеціальну випічку - вірили, що якщо з'їсти такий калач натщесерце, то це обіцяє щастя і міцне здоров'я.
Зокрема, значно збільшувалася тривалість світлового дня. Аналізували природні явища і намагалися передбачити погоду на наступні місяці та дні.
Що потрібно робити 13 березня, прикмети
- Якщо на Василя-капельника поставити в будинку гілочку ялини або сосни, то цілий рік усі члени родини будуть здорові.
- Чай з соснових бруньок в цей день повинен притягти благополуччя і достаток у дім.
- Якщо сьогодні в небі навколо сонця видно кола, то це обіцяє хороший врожай.
- Дощова погода у Василів день обіцяла швидкі нічні заморозки, але при цьому і хорошу погоду влітку.
- Якщо у цей день прилетіли граки, то літо буде дощове.
Що не можна робити в цей день
- У цей день не варто вишивати і шити, щоб не погіршився зір.
- Не вирішуйте в цей день ніяких фінансових питань, не плануйте великих покупок і не беріть гроші в борг.
Іменинники – Василь, Кіра, Марина, Микола, Нестор.
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