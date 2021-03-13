Свято 13 березня і його головні заборони: що заборонено робити, у кого іменини

Що можна і не можна робити в цей день, а також головні прикмети і заборони - читайте в нашому матеріалі.

Цей візантійський чернець і сповідник жив у Константинополі і постраждав за віру - під час іконоборчого гоніння за імператора Льва Ісавра в VIII столітті був підданий катуванням і кинутий до в'язниці.

У народному календарі свято прижилося під назвою Василів день, Василь-капельник, Василь Древоруб. У цей день дівчата починали співати веснянки і готували спеціальну випічку - вірили, що якщо з'їсти такий калач натщесерце, то це обіцяє щастя і міцне здоров'я.

Зокрема, значно збільшувалася тривалість світлового дня. Аналізували природні явища і намагалися передбачити погоду на наступні місяці та дні.

Що потрібно робити 13 березня, прикмети

Якщо на Василя-капельника поставити в будинку гілочку ялини або сосни, то цілий рік усі члени родини будуть здорові.

Чай з соснових бруньок в цей день повинен притягти благополуччя і достаток у дім.

Якщо сьогодні в небі навколо сонця видно кола, то це обіцяє хороший врожай.

Дощова погода у Василів день обіцяла швидкі нічні заморозки, але при цьому і хорошу погоду влітку.

Якщо у цей день прилетіли граки, то літо буде дощове.

Що не можна робити в цей день

У цей день не варто вишивати і шити, щоб не погіршився зір.

Не вирішуйте в цей день ніяких фінансових питань, не плануйте великих покупок і не беріть гроші в борг.

Іменинники – Василь, Кіра, Марина, Микола, Нестор.