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Свято 13 березня і його головні заборони: що заборонено робити, у кого іменини

Новость на русском → Субота 13 березня 2021 05:59
Свято 13 березня і його головні заборони: що заборонено робити, у кого іменини В народі ця дата називалася Василів день (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

Православні християни 13 березня вшановують пам'ять преподобного Василя Декаполита.

Що можна і не можна робити в цей день, а також головні прикмети і заборони - читайте в нашому матеріалі.

Цей візантійський чернець і сповідник жив у Константинополі і постраждав за віру - під час іконоборчого гоніння за імператора Льва Ісавра в VIII столітті був підданий катуванням і кинутий до в'язниці.

У народному календарі свято прижилося під назвою Василів день, Василь-капельник, Василь Древоруб. У цей день дівчата починали співати веснянки і готували спеціальну випічку - вірили, що якщо з'їсти такий калач натщесерце, то це обіцяє щастя і міцне здоров'я.

Зокрема, значно збільшувалася тривалість світлового дня. Аналізували природні явища і намагалися передбачити погоду на наступні місяці та дні.

Що потрібно робити 13 березня, прикмети

  • Якщо на Василя-капельника поставити в будинку гілочку ялини або сосни, то цілий рік усі члени родини будуть здорові.
  • Чай з соснових бруньок в цей день повинен притягти благополуччя і достаток у дім.
  • Якщо сьогодні в небі навколо сонця видно кола, то це обіцяє хороший врожай.
  • Дощова погода у Василів день обіцяла швидкі нічні заморозки, але при цьому і хорошу погоду влітку.
  • Якщо у цей день прилетіли граки, то літо буде дощове.

Що не можна робити в цей день

  • У цей день не варто вишивати і шити, щоб не погіршився зір.
  • Не вирішуйте в цей день ніяких фінансових питань, не плануйте великих покупок і не беріть гроші в борг.

Іменинники – Василь, Кіра, Марина, Микола, Нестор.

Раніше ми писали, які речі ні в якому разі не можна викидати з будинку, щоб не накликати біду.

Також повідомлялося, що в березні українців чекає затяжна магнітна буря.

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