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Праздник 14 апреля: что можно и нельзя делать в день Марии: все приметы

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Четверг 14 апреля 2022 06:01
Праздник 14 апреля: что можно и нельзя делать в день Марии: все приметы Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

14 апреля православные христиане отмечают День Марии Египетской.

Что можно и нельзя делать, какие традиции, у кого день ангела и какие важные события произошли - читайте ниже в материале Lite.

По церковному календарю почитается святая Мария Египетская. Святая была женской покровительницей и этот день считается женским праздником. Наши предки верили, что в этот светлый день каждая замужняя женщина может привлечь счастье в свой брак.

С этой целью также отмывали входные двери водой с добавленным в нее вином и медом. К концу второй апрельской недели активно разливались реки, выходили из берегов. Время считалось неподходящим для рыбной ловли и походов в лес.

Главные приметы этого дня

  • Если разливалось в Марьин день много воды - готовьтесь к хорошему сенокосу и разнотравью.
  • Если в ночь на 14 апреля небо было ясным, чистым и звездным, то ожидался хороший и щедрый урожай, а ночное небо, затянутое тучами, предвещало теплую погоду на следующий день.
  • Если домашние животные громко кричат - будет непогода.
  • Если в этот день гремит гроза - лето предстояло засушливое.
  • Если глухие раскаты грома стали слышны только к вечеру этого дня - будет теплая погода.
  • Молнии, сверкающие без раскатов грома, обещали жаркое и сухое лето.
  • Если синие облака плывут по небу - будет теплая и влажная погода.
  • Если пчелы в этот день вылетали из ульев и кружили над ними дружным роем, ожидали раннюю весну.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • Нельзя ругаться с семьей — кто поругается, тот уже не помирится;
  • Нельзя проводить день вдали от семьи, а то пути больше не пересекутся;
  • Нельзя ссориться, браниться, ругаться, сквернословить и клеветать.

В этот день именины кроме Марии у Ефима и Марка. Поздравьте этих людей с днем ангела!

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