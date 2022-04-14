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Свято 14 квітня: що можна і не можна робити в день Марії: всі прикмети

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Четвер 14 квітня 2022 06:01
Свято 14 квітня: що можна і не можна робити в день Марії: всі прикмети Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

14 квітня православні християни відзначають День Марії Єгипетської.

Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.

За церковним календарем вшановується Свята Марія Єгипетська. Свята була жіночою покровителькою і цей день вважається жіночим святом. Наші предки вірили, що в цей світлий день кожна заміжня жінка може залучити щастя у свій шлюб.

З цією метою також відмивали вхідні двері водою з доданим в неї вином і медом. До кінця другого квітневого тижня активно розливалися річки, виходили з берегів. Час вважався невідповідним для рибної ловлі і походів в ліс.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо розливалося в Мар'їн день багато води - готуйтеся до хорошого сінокосу і різнотрав'я.
  • Якщо в ніч на 14 квітня небо було ясним, чистим і зоряним, то очікувався хороший і щедрий урожай, а нічне небо, затягнуте хмарами, віщувало теплу погоду на наступний день.
  • Якщо домашні тварини голосно кричать - буде негода.
  • Якщо в цей день гримить гроза - літо передбачалося посушливе.
  • Якщо глухі гуркіт грому стали чутні тільки до вечора цього дня - буде тепла погода.
  • Блискавки, блискучі без гуркотів грому, обіцяли спекотне і сухе літо.
  • Якщо сині хмари пливуть по небу - буде тепла і волога погода.
  • Якщо бджоли в цей день вилітали з вуликів і кружляли над ними дружним роєм, очікували ранню весну.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • Не можна лаятися з сім'єю - хто посварився, той вже не помириться;
  • Не можна проводити день далеко від сім'ї, а то шляхи більше не перетнуться;
  • Не можна сваритися, сваритися, лаятися, лихословити і обмовляти.

У цей день іменини крім Марії у Юхима і Марка. Привітайте цих людей з днем ангела!

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