Праздник 14 декабря: что запрещено сегодня делать и что нужно

Наши предки считали его покровителем наук и грамоты. Даже была такая поговорка: "Наум наставляет на ум". В этот день традиционно обращались к святому за важным советом и разрешением сложной ситуации.

Традиции дня

В этот день вся семья отправлялась в церковь на богослужение. Дети и родители в молитвах спрашивали разрешения на учебу, а после этого готовились ко встрече с учителем: отрок отбивал учителю три земных поклона (с них впредь начинаются все занятия), а в ответ получал три символических удара плеткой.

После первого урока учитель получал в дар каравай и вышитое полотенце. В этот день принято было в качестве оплаты наставителю преподносить продукты.

Что нельзя делать в этот день

Во время урока в день Наума во время чтения запрещалось принимать пищу. Наши предки верили, что так можно заесть знания. Это же поверье стало причиной для появления еще одного запрета. Если оставить книгу открытой, считалось, знания человека, который ее читал, – улетучатся.

14 декабря не выходят из дома после захода солнца. Считается, что в это время по улицам разгуливает нечисть.

На Наума нельзя смотреть в глаза нищему. Если подаешь милостыню, отводи глаза, в противном случае можно перенять все беды человека себе.

Главные приметы этого дня

На Наума внимательно наблюдали за природой. Так, если ветер дул с севера или менял свое направление с южного на западный, то говорили, что скоро грянут морозы.

На ночном небе звезды переливаются – вскоре вьюга закружит.

Если в Наумов день собаки глухо лаять начали, стоит ждать снегопада.

Звездное небо примета того, что на следующий день ударит лютый мороз.

Если вороны начали каркать – жди метели.

Чуя, что скоро пойдет снег, зайцы далеко от своей норы не убегают.

День ангела 14 декабря отмечают: Дмитрий, Наум.