Праздник 14 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины

14 сентября в Украине празднуются народные, христианские и национальные праздники. На церковном календаре - День Церковного новолетия, которое иначе называют "началом индикта".

В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.

В народе отмечают День Симеона Столпника. С этого дня начинается "старое бабье лето".

В христианском мире 14 сентября считают первым днем нового церковного года. Таким образом, последний праздник в церковном году - Успение Пресвятой Богородицы 28 августа. А первый праздник нового церковного года выпадает на 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.

Приметы дня

Если день будет ясным и теплым, то такими же будут осень и зима.

Если пойдет дождь, осень будет дождливой.

Традиции дня

Семин день начинали с разведения нового огня, добытого путем трения сухого дерева. Затем от этого пламени начинали топить в хатах и банях.

Первая встреча осени (Бабье лето) проходила под игры и хороводы, а назывался обряд "Осенины".

Что можно и нельзя делать 14 сентября

Запрещалось в этот день есть угрей, так как эту рыбу называли змеем, которого колдуны использовали против людей. 14 сентября сирена якобы выходила из воды, смывала с себя болячки и хвори и могла "передать" их беспечным рыбакам.

В Семин день считалось хорошей приметой совершить новоселье - верили, что тогда в новом жилище всегда будет достаток и мир в семье. Причем чем сытнее и ярче удастся отпраздновать переезд в новый дом, тем больше добра в нем и останется от многолюдного пиршества

День ангела 14 сентября отмечают мужчины с именами Дионисий, Ермоген, Иисус, Симеон, а также женщины с именами Марфа, Наталья, Татьяна.