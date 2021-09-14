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Свято 14 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини

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Вівторок 14 вересня 2021 05:43
Свято 14 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

14 вересня в Україні святкуються народні, християнські та національні свята. На церковному календарі - День Церковного новоліття, яке інакше називають "початком індикту".

У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.

У народі відзначають День Симеона Стовпника. З цього дня починається "старе бабине літо".

У християнському світі 14 вересня вважають першим днем нового церковного року. Таким чином, останнє свято в церковному році - Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня. А перше свято нового церковного року випадає на 21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці.

Прикмети дня

  • Якщо день буде ясним і теплим, то такими ж будуть осінь і зима.
  • Якщо піде дощ, осінь буде дощовою.

Традиції дня

Сьомін день починали з розведення нового вогню, видобутого шляхом тертя сухого дерева. Потім від цього полум'я починали топити в хатах і лазнях.

Перша зустріч осені (Бабине літо) проходила під ігри та хороводи, а називався обряд "Осеніни".

Що можна і не можна робити 14 вересня

Заборонялося в цей день їсти вугрів, бо цю рибу називали Змієм, якого чаклуни використовували проти людей. 14 вересня сирена нібито виходила з води, змивала з себе болячки і хвороби і могла "передати" їх безтурботним рибалкам.

У Сьомін день вважалося хорошою прикметою зробити новосілля - вірили, що тоді в новому житлі завжди буде достаток і мир в родині. Причому чим ситніше і яскравіше вдасться відсвяткувати переїзд в новий будинок, тим більше добра в ньому і залишиться від багатолюдного бенкету.

День ангела 14 вересня відзначають чоловіки з іменами Діонісій, Гермоген, Ісус, Симеон, а також жінки з іменами Марфа, Наталя, Тетяна.

Нагадаємо, що українці в 2022 році отримають додаткові вихідні.

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