Праздник 15 апреля: важные приметы и строгие запреты этого дня, у кого день ангела
В народном календаре 15 апреля – день Тита. Этот святой покровительствует всем делам, связанным с делами и прибылью.
Обо всех приметах и табу этого дня, читайте ниже в нашем материале.
Этот святой покровительствует всем делам, связанным с делами и прибылью. Титу молятся, чтобы он сделал работу выгодной, а год успешным, принес процветание и достаток.
Главные приметы этого дня
- Много воды разлилось – будет хороший летний сенокос и богатый урожай.
- Крик перепела слышится – примета того, что будет богатый сбор хлеба.
- На юг 15 апреля летит клин журавлей – год будет неурожайным и неудачным.
- Глухарь кричит – ждите богатого урожая.
- Лед тает и тонет на озерах – будет плохой сбор урожая в этом году.
- Дергачи 15 апреля кричат – лето плодородным будет.
Что нельзя делать в этот день
- Избегайте ссор и конфликтов, не думайте о плохом и не желайте никому зла.
В древние времена крестьяне в этот день переходили на хлеб и квас, поскольку запас продуктов у них заканчивался.
Было принято праздновать день Тита весело и в больших компаниях. Существовало поверье, что самым богатым будет тот, кто веселее всего проведет время.
На Тита украинцы проверяли зерно для посева, а хозяйки отгоняли.
Именины в этот день празднуют Григорий, Егор и Георгий.
Как мы ранее писали, эксперты оценили, как празднование Пасхи повлияет на эпидемию в Украине.