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Праздник 15 апреля: важные приметы и строгие запреты этого дня, у кого день ангела

Новина українською → Четверг 15 апреля 2021 05:34
Праздник 15 апреля: важные приметы и строгие запреты этого дня, у кого день ангела 15 апреля в народе отмечают День Тита (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

В народном календаре 15 апреля – день Тита. Этот святой покровительствует всем делам, связанным с делами и прибылью.

Обо всех приметах и табу этого дня, читайте ниже в нашем материале.

Этот святой покровительствует всем делам, связанным с делами и прибылью. Титу молятся, чтобы он сделал работу выгодной, а год успешным, принес процветание и достаток.

Главные приметы этого дня

  • Много воды разлилось – будет хороший летний сенокос и богатый урожай.
  • Крик перепела слышится – примета того, что будет богатый сбор хлеба.
  • На юг 15 апреля летит клин журавлей – год будет неурожайным и неудачным.
  • Глухарь кричит – ждите богатого урожая.
  • Лед тает и тонет на озерах – будет плохой сбор урожая в этом году.
  • Дергачи 15 апреля кричат – лето плодородным будет.

Что нельзя делать в этот день

  • Избегайте ссор и конфликтов, не думайте о плохом и не желайте никому зла.

В древние времена крестьяне в этот день переходили на хлеб и квас, поскольку запас продуктов у них заканчивался.

Было принято праздновать день Тита весело и в больших компаниях. Существовало поверье, что самым богатым будет тот, кто веселее всего проведет время.

На Тита украинцы проверяли зерно для посева, а хозяйки отгоняли.

Именины в этот день празднуют Григорий, Егор и Георгий.

Как мы ранее писали, эксперты оценили, как празднование Пасхи повлияет на эпидемию в Украине.

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