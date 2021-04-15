Свято 15 квітня: важливі прикмети і суворі заборони цього дня, у кого день ангела
У народному календарі 15 квітня – день Тита. Цей святий опікується усіх справах, пов'язаних із справами і прибутком.
Про всіх прикмети і табу цього дня, читайте нижче в нашому матеріалі.
Цей святий опікується усіх справах, пов'язаних із справами і прибутком. Титу моляться, щоб він зробив роботу вигідною, а рік успішним, приніс процвітання і достаток.
Головні прикмети цього дня
- Багато води розлилося – буде гарний літній сінокіс і багатий урожай.
- Крик перепела чується – прикмета того, що буде багатий збір хліба.
- На південь 15 квітня летить клин журавлів – рік буде неврожайним і невдалим.
- Глухар кричить – чекайте багатого врожаю.
- Лід тане і тоне на озерах – буде поганий збір врожаю в цьому році.
- Дергачі 15 квітня кричать – літо буде родючим.
Що не можна робити в цей день
- Уникайте сварок і конфліктів, не думайте про погане і не бажайте нікому зла.
У давні часи селяни в цей день переходили на хліб та квас, оскільки запас продуктів у них закінчувався.
Було заведено святкувати день Тита весело і у великих компаніях. Існувало повір'я, що найбагатшим буде той, хто веселіше всього проведе час.
На Тита українці перевіряли зерно для посіву, а господині відганяли.
Іменини в цей день святкують Григорій, Єгор і Георгій.
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