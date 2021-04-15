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Свято 15 квітня: важливі прикмети і суворі заборони цього дня, у кого день ангела

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 05:34
Свято 15 квітня: важливі прикмети і суворі заборони цього дня, у кого день ангела 15 квітня в народі відзначають День Тита (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

У народному календарі 15 квітня – день Тита. Цей святий опікується усіх справах, пов'язаних із справами і прибутком.

Про всіх прикмети і табу цього дня, читайте нижче в нашому матеріалі.

Цей святий опікується усіх справах, пов'язаних із справами і прибутком. Титу моляться, щоб він зробив роботу вигідною, а рік успішним, приніс процвітання і достаток.

Головні прикмети цього дня

  • Багато води розлилося – буде гарний літній сінокіс і багатий урожай.
  • Крик перепела чується – прикмета того, що буде багатий збір хліба.
  • На південь 15 квітня летить клин журавлів – рік буде неврожайним і невдалим.
  • Глухар кричить – чекайте багатого врожаю.
  • Лід тане і тоне на озерах – буде поганий збір врожаю в цьому році.
  • Дергачі 15 квітня кричать – літо буде родючим.

Що не можна робити в цей день

  • Уникайте сварок і конфліктів, не думайте про погане і не бажайте нікому зла.

У давні часи селяни в цей день переходили на хліб та квас, оскільки запас продуктів у них закінчувався.

Було заведено святкувати день Тита весело і у великих компаніях. Існувало повір'я, що найбагатшим буде той, хто веселіше всього проведе час.

На Тита українці перевіряли зерно для посіву, а господині відганяли.

Іменини в цей день святкують Григорій, Єгор і Георгій.

Як ми раніше писали, експерти оцінили, як святкування Великодня вплине на епідемію в Україні.

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