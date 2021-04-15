Праздник 15 апреля: важные приметы и строгие запреты этого дня, у кого день ангела

В народном календаре 15 апреля – день Тита. Этот святой покровительствует всем делам, связанным с делами и прибылью.
Обо всех приметах и табу этого дня, читайте ниже в нашем материале.
Этот святой покровительствует всем делам, связанным с делами и прибылью. Титу молятся, чтобы он сделал работу выгодной, а год успешным, принес процветание и достаток.
В древние времена крестьяне в этот день переходили на хлеб и квас, поскольку запас продуктов у них заканчивался.
Было принято праздновать день Тита весело и в больших компаниях. Существовало поверье, что самым богатым будет тот, кто веселее всего проведет время.
На Тита украинцы проверяли зерно для посева, а хозяйки отгоняли.
Именины в этот день празднуют Григорий, Егор и Георгий.
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