Праздник 15 декабря: что нельзя делать в этот особенный день, кто именинник
15 декабря 2021 года отмечается день святого пророка Аввакума, который считается восьмым из 12-и малых пророков.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
Святой жил в VII веке и еще тогда предсказал пленение Вавилоном Израиля, падение Иерусалима и полное разрушение еврейского золотого чудо-храма.
Отмечается, что до начала осады Иерусалима пророк покинул город и поселился в Аравии, где стал помогать местным жнецам. Однажды Аввакум принес еду пророку Даниилу, брошенному в ров со львами.
После окончания войны с вавилонянами пророк Аввакум вернулся в свое отечество, где и умер в глубокой старости.
Традиции этого дня
Согласно народным обычаям, в этот день принято молится об изгнании из дома всякой нечисти, и даровании крепкого спокойного сна. Женщины делают домашнюю работу, а молодые девицы собираются на посиделки. Единственное отличие от других будней - в этот день не проходят веселья. Он посвящается шитью, рукоделию и вязанию.
Также в этот день наиболее эффективными считаются обряды от бессонницы у детей.
Приметы этого дня
- Если в этот день выпадет много снега, значит, будет хороший урожай травы, предвещающий отличный сенокос.
- Если на Авакума плохая погода - она продержится до конца января.
- Если, несмотря на холод, запоет петух – жди оттепели.
- Если домашняя птица хлопает крыльями и ведет себя шумно – скоро начнется метель.
- Если кошка все время спит – быть морозам.
- Если мороз на стекле рисует причудливые узоры – весна обрадует буйством красок и ранним теплом.
Что запрещено делать 15 декабря
- Сегодня не стоит распространять негативные мнения, ведь это повлечет за собой ряд плохих событий.
- Нельзя вспоминать прошлое, плакать и унывать.
- Не влезайте в долги и постарайтесь отдать деньги, если одалживали
Именины 15 декабря отмечают: Аввакум, Андрей, Афанасий, Владимир, Елена, Иван, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Николай, Сергей, Степан, Тамара.
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