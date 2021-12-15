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Свято 15 грудня: що не можна робити в цей особливий день, хто іменинник

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Середа 15 грудня 2021 05:55
Свято 15 грудня: що не можна робити в цей особливий день, хто іменинник Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

15 грудня 2021 року відзначається день святого пророка Авакума, який вважається восьмим з 12-и малих пророків.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Святий жив у VII столітті і ще тоді передбачив полон Вавилоном Ізраїлю, падіння Єрусалиму і повне руйнування єврейського золотого диво-храму.

Відзначається, що до початку облоги Єрусалиму пророк покинув місто та оселився в Аравії, де став допомагати місцевим женцям. Одного разу Авакум приніс їжу пророку Даниїлу, кинутому в рів з левами.

Після закінчення війни з вавилонянами пророк Авакум повернувся в свою Вітчизну, де і помер в глибокій старості.

Традиції цього дня

Згідно з народними звичаями, в цей день прийнято молиться про вигнання з дому всякої нечисті, і даруванні міцного спокійного сну. Жінки роблять домашню роботу, а молоді дівчата збираються на посиденьки. Єдина відмінність від інших буднів - в цей день не проходять веселощів. Він присвячується шиттю, рукоділлю і в'язання.

Також в цей день найбільш ефективними вважаються обряди від безсоння у дітей.

Прикмети цього дня

  • Якщо в цей день випаде багато снігу, значить, буде хороший урожай трави, що віщує відмінний сінокіс.
  • Якщо на Авакума погана погода - вона протримається до кінця січня.
  • Якщо, незважаючи на холод, заспіває півень – чекай відлиги.
  • Якщо домашня птиця плескає крилами і поводиться шумно – скоро почнеться хуртовина.
  • Якщо кішка весь час спить – бути морозам.
  • Якщо мороз на склі малює химерні візерунки - весна обрадує буйством фарб і раннім теплом.

Що заборонено робити 15 грудня

  • Сьогодні не варто поширювати негативні думки, адже це спричинить ряд поганих подій.
  • Не можна згадувати минуле, плакати і сумувати.
  • Не влазьте в борги і постарайтеся віддати гроші, якщо позичали

Іменини 15 грудня відзначають: Авакум, Андрій, Афанасій, Володимир, Олена, Іван, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Микола, Сергій, Степан, Тамара.

Раніше ми писали, скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво, і чи доведеться відпрацьовувати.

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