Праздник 15 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.

Фотий был митрополитом Киевским и всея Руси. Наши предки в эту дату обычно начинали собирать различные сорта вишни. Говорили, что вишня поспевает примерно через 10 дней после того, как липа зацветает. Осыпается жасмин, а в водоемах начинает цвести вода.

Если человек родился 15 июля, то считали, что ему покровительствует вяз. В дни бед и несчастий полагалось найти вяз и обнять его – дерево в этом случае давало человеку запас жизненных сил и энергии. Славяне верили, что если пообщаешься в этот день с деревом - это принесет удачу.

С приходом христианства в этот день начали почитать Богородицу. Существовал запрет на работу в поле, обработку льна и конопли, шитье, потому что Богоматерь в этот день "ризу шила и положила ее". Крестьяне ставили столы с закуской, приглашали священника, который освящал хлев и скот.

Женщины, у которых умерли дети, до этого дня не ели ягод, иначе на "том свете" Божия Матерь их деткам ягодок не даст.

Главные приметы этого дня

Если в этот день на деревьях желтые листья – будет ранняя зима.

Если на Берегиню запланировать завершения дела, то оно непременно будет удачным.

Много звезд в небе 15 июля – день будет ясным.

После дождя быстро подсыхает асфальт – к затяжной непогоде.

На кончиках листьев травы появилась роса – к осадкам.

В муравейниках открыты ходы – к ведру, а вот если днем муравьев не видно, то будет дождь.

Что нельзя делать в этот день

Запрещается любая работа в доме

Запрещается работа в поле

День ангела в этот день у Фотия.