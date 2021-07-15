Свято 15 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
15 липня православна церква вшановує пам'ять святителя Фотія.
У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.
Фотій був митрополитом Київським і всієї Русі. Наші предки в цю дату зазвичай починали збирати різні сорти вишні. Говорили, що вишня встигає приблизно через 10 днів після того, як липа зацвітає. Обсипається жасмин, а в водоймах починає цвісти вода.
Якщо людина народилася 15 липня, то вважали, що їй протегує в'яз. У дні бід і нещасть належало знайти в'яз і обійняти його – дерево в цьому випадку давало людині запас життєвих сил і енергії. Слов'яни вірили, що якщо поспілкуєшся в цей день з деревом - це принесе удачу.
З приходом християнства в цей день почали почитати Богородицю. Існувала заборона на роботу в полі, обробку льону і конопель, шиття, тому що Богоматір в цей день "ризу шила і поклала її". Селяни ставили столи з закускою, запрошували священика, який освячував хлів і худобу.
Жінки, у яких померли діти, до цього дня не їли ягід, інакше на "тому світі" Божа Матір їх діткам ягідок не дасть.
Головні прикмети цього дня
- Якщо в цей день на деревах жовте листя - буде рання зима.
- Якщо на Берегиню запланувати завершення справи, то воно неодмінно буде вдалим.
- Багато зірок в небі 15 липня – день буде ясним.
- Після дощу швидко підсихає асфальт - до затяжної негоди.
- На кінчиках листя трави з'явилася роса - до опадів.
- У мурашниках відкриті ходи-до відра, а ось якщо вдень мурах не видно, то буде дощ.
Що не можна робити в цей день
- Забороняється будь-яка робота в будинку
- Забороняється робота в полі
День ангела в цей день у Фотія.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимуться в липні 2021 року.