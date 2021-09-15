Праздник 15 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить

В эту дату христиане чествуют праведника Мамонтия, а также родителей мученика Феодота и Руфину.
Что запрещено делать сегодня, какие традиции и приметы важно соблюдать и кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.
В народе праздник называли День Мамонтия, или Мамонт Овчарник, Козий род, а еще Федот и Руфина. Наши предки посвящали день уходу за овцами и козами (Мамонт по церковным преданиям считается покровителем этих животных), готовили богатые угощения с главными блюдами, проводили особые обряды и соблюдали определенные правила, чтобы не навлечь на себя хвори и неудачу.
В День Мамонтия запрещалось выгонять скот со двора на пастбище, иначе животным грозили болезни. Также считалось, что 15 сентября в траве много змей, особенно у воды, и они могли укусить не только коз и овец, но и нападали на людей - поэтому в этот день не ходили босиком.
Именины сегодня празднуют Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон, Михаил
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